Dakar, clamoroso: Barreda rimane a secco di carburante!

Le speranze di vincere la Dakar 2021 di Joan Barreda, che era quarto assoluto, 15:40 dietro al compagno di squadra Kevin Benavides, sono state infrante sulla strada per Yanbu (464 km cronometrati) questo giovedì, ma nel modo più inaspettato.

Il pilota spagnolo, partito secondo nella prova speciale, tre minuti dopo il compagno di squadra Ricky Brabec, è stato tra i migliori, nonostante abbia aperto la pista dal km 127, dopo aver raggiunto l'americano.

Ma un inspiegabile errore ha fatto scattare l'allarme intorno alle 10.30 ora locale (8.30 CET): lo spagnolo, secondo l'ASO, non si era fermato al rifornimento obbligatorio al km 174. Il rischio: una significativa penalità di tempo nella generale (due minuti per ogni 30 secondi non rispettati, che sarebbe l'equivalente di un'ora e 20 minuti se avesse mancato l'intera zona di rifornimento) e soprattutto rimanere senza carburante.

Secondo l'articolo 15.3.1 del regolamento della Dakar per moto e quad - modificato il 1° gennaio 2021 -: "Durante le Tappe in cui dovrà esserci un rifornimento nella Sezione Selettiva, questo rifornimento avverrà sotto forma di una neutralizzazione di 20 minuti, che sarà automaticamente detratta dal tempo della Sezione Selettiva". Il tempo di neutralizzazione era prima di questa modifica di 15 minuti.

Così, sebbene Barreda abbia stabilito il miglior record nella parte successiva - km 215 - lo spagnolo ha resistito solo per pochi chilometri ancora, rimanendo a secco di carburante al km 267 della prova speciale, in una zona di tortuose piste sterrate che si alternavano tra grandi vallate e fiumi in secca.

La Honda quindi non ha più la possibilità di occupare l'intero podio nella categoria moto in questa edizione 2021, ma Kevin Benavides e Ricky Brabec continuano, con l'argentino che apre la pista dopo aver raggiunto il californiano, che si è perso tra il km 215 e il 260.

Una battuta d'arresto pesante per lo spagnolo, che ha gareggiato in quella che potrebbe essere la sua ultima Dakar in moto, dopo 11 edizioni nelle quali ha colto 27 vittorie di tappa ed un 5° posto nel 2017 come miglior risultato fino ad oggi.