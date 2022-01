Dakar | Michele Cinotto a ridosso della top 10 tra gli SSV

Esperto pilota WRC negli Anni 80 con i team ufficiali Audi e Lancia factory, Michele Cinotto è un’istituzione e dopo aver vinto nei rally, ha continuato a farlo nei rally raid. Al suo attivo ha sette Dakar con l’edizione 2022 corse in Africa, Sud America e Arabia Saudita. Insieme a Maurizio Dominella hanno vinto nella neonata categoria SSV in Sud America nel 2016, mentre sono stati vice campioni nel Campionato Cross Country Rally 2019.

Al quarto giorno della Dakar i due italiani del CST Polaris Xtremeplus Team sono saldi in 11° posizione della generale. Ieri erano addirittura 9°. “Ci stiamo difendendo”, sorride Michele Cinotto, “la gara è ancora lunga. Siamo solo alla terza tappa, ma finora è andato tutto bene. Il mezzo, un Polaris RZR Pro XP e le gomme si stanno comportando bene. Finora le speciali sono state molto belle a livello paesaggistico e poi tante tante dune. Oggi siamo divertiti sulle dune bagnate. Con i Polaris le dune sono davvero divertenti”.

“Rispetto alla scorsa edizione, tante pietraie che lo scorso anno hanno rotto ossa e mezzi sono state eliminate. Quest’anno David Castera ha preparato un bel percorso. Peccato per i lunghi trasferimenti e poi troppi anelli”, sottolinea Maurizio Dominella.

Oggi la carovana farà la volta di Riyadh, ancora due anelli intorno alla capitale e poi il giorno di riposo. Nella gara della gara che si corre all’interno del team CST Xtremeplus Polaris, papà Cinotto è in vantaggio sul figlio Pietro, grazie all'11° posizione nella classifica contro la 29° del figlio.

“In realtà siamo pari, perché io sono arrivato davanti a Pietro due volte, lo stesso lui. Ma siamo più avanti in classifica”, sottolinea Michele. Complice la tappa 2 che ha visto Pietro e Alberto incappare in qualche problema di troppo compreso un salto dalle dune un po’ troppo forte. “Abbiamo danneggiato l’avantreno e siamo rientrati al bivacco con due ruote motrici, invece di quattro”, racconta Bertoldi, ex dakariano in moto al debutto come navigatore su un mezzo a quattro ruote.

“La competizione in famiglia è una motivazione in più”, scherza Pietro Cinotto, “in realtà siamo entrambi competitivi. Insieme abbiamo corso il rally di Montecarlo. È stata la mia prima e ultima volta da navigatore. Preferisco guidare”. E sa farlo bene. Senza il problema di ieri stavano andando molto bene. “Anche oggi abbiamo avuto un problema con la cinghia e abbiamo perso 15 minuti, ma le corse sono così. La corsa è ancora lunga”.

L’atmosfera è familiare e rilassata nel team Xtremeplus di Marco Piana, ribattezzato “une histoire de famille”, perché nel team c’è anche un’altra famiglia, quella di Jean-Claude e Jerome Pla. Questa volta però padre e figlio dividono l’abitacolo del Polaris con papà Jean Claude al volante e il figlio Jerome, navigatore.

“E’ la nostra prima Dakar. E’ dura come ci aspettavamo, ma il nostro obiettivo è finire. Cerchiamo di spingere restando sotto il limite, per minimizzare i rischi”, racconta Jean-Claude, “Siamo moto contenti di poter contare su un team di grande esperienza come Xtremeplus. Su una gara tosta come la Dakar, il team di assistenza fa la differenza”. E il clima al bivacco Xtremeplus è veramente familiare, si ride e si scherza all’arrivo della speciale, dopo una doccia calda. L’aspetto umano è fondamentale, come la Dakar, leggendaria, e moderna esige.