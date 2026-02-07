Vai al contenuto principale

Dakar

Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storica

Il pilota madrileno e il suo storico copilota mettono fine a una delle coppie di maggior successo della Dakar dopo oltre 15 anni insieme e quattro vittorie assolute nel deserto.

Pol Hermoso
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Carlos Sainz, Lucas Cruz - Ford Racing

È ufficiale. Si conclude una di quelle storie che definiscono un'epoca. Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno deciso di separarsi, ponendo fine a uno dei binomi più vincenti e riconoscibili della Dakar e dell'automobilismo spagnolo in generale.

La decisione, presa di comune accordo, arriva dopo la Dakar 2025 ed è stata confermata ufficialmente dallo stesso Carlos Sainz attraverso un comunicato sui suoi canali social, con parole che riassumono sia il rispetto che la dimensione della fase che si chiude.

"Di comune accordo, Lucas ed io abbiamo deciso di smettere di correre insieme. Voglio ringraziarlo per la sua dedizione, il suo lavoro e tutti questi anni condivisi, in cui abbiamo vissuto momenti incredibili e grandi vittorie. Posso solo augurargli il meglio e tanti successi per il futuro. Grazie di tutto, Lucas. Nelle prossime settimane comunicherò i miei piani per il futuro", spiega il comunicato.

 

Un messaggio breve, diretto e carico di significato per una relazione sportiva che ha impresso a fuoco la Dakar moderna.

Una partnership costruita per vincere

La storia di Sainz e Lucas Cruz è quella di un'alleanza pensata per competere ai massimi livelli... e sostenuta nel tempo come poche altre. Insieme hanno disputato 14 edizioni della Dakar, conquistando quattro vittorie assolute, tutte con Cruz alla destra del pilota madrileno.

Il primo grande successo è arrivato nel 2010, quando hanno conquistato il deserto con Volkswagen e hanno scritto una pagina storica: la prima vittoria di un pilota spagnolo nella categoria auto alla Dakar. Quel trionfo è stato l'inizio di una straordinaria carriera che è durata più di un decennio e ha attraversato diversi progetti e marchi.

Dopo una parentesi in cui Cruz ha gareggiato insieme a Nasser Al-Attiyah, la coppia si è ritrovata nel 2015 e da allora è tornata ad essere inseparabile. Sono arrivate nuove vittorie con Peugeot (2018), Mini (2020) e Audi (2024), diventando gli unici vincitori della Dakar con quattro marchi diversi.

La Dakar 2025, l'ultimo capitolo insieme

#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Foto di: Red Bull Content Pool

La loro ultima avventura insieme si è conclusa con un quinto posto alla Dakar 2025, dopo una gara solida in cui un problema di navigazione in una tappa chiave li ha definitivamente allontanati dalla lotta per la vittoria. Nessun dramma né rotture forzate: semplicemente, la fine di un ciclo.

La separazione arriva anche in un momento di riorganizzazione contrattuale. L'accordo di Lucas Cruz era legato al pilota e non direttamente al costruttore, mentre Carlos Sainz mantiene il contratto con Ford. In vista del 2026, il madrileno ha in programma di disputare diverse prove del Campionato Mondiale Rally-Raid, anche se non ha ancora confermato chi sarà il suo nuovo copilota né l'esatta portata del suo programma sportivo.

Un addio che lascia un'eredità

Al di là dei numeri, che sono già storici, la coppia Sainz-Cruz lascia un'impronta difficile da replicare: affidabilità, intesa assoluta nell'abitacolo ed una capacità unica di adattarsi a progetti radicalmente diversi senza perdere competitività.

Ora Carlos Sainz apre una nuova fase della sua carriera, mentre la Dakar dice addio ad una delle sue coppie più iconiche. Il deserto rimarrà lo stesso, ma d'ora in poi il sedile di destra non sarà più lo stesso.

