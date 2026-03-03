Dakar | Carlos Sainz annuncia il suo nuovo navigatore

Carlos Sainz ha annunciato il nome del navigatore che almeno per il prossimo appuntamento del Mondiale Rally Raid, il W2RC, gli darà le note al posto di Lucas Cruz.

Si tratta di Dani Oliveras, che esordirà dal 17 al 22 marzo in Portogallo alla Baja Portugal accanto al 2 volte campione del mondo WRC e pluri vincitore della Dakar sulla Ford Raptor T1+ ufficiale.

Oliveras, almeno per ora, correrà in Portogallo. Ma l'idea è quella di impiegarlo per tutta la stagione e fargli disputare la Dakar accanto a Carlos.

Sainz, lo ricordiamo, ha annunciato la separazione sportiva da Lucas Cruz dopo 14 anni insieme, in cui sono stati capaci di vincere diverse edizioni della Dakar su vetture di marchi differenti.

Sainz era alla ricerca di un navigatore che potesse aiutarlo maggiormente nella navigazione, dopo aver avuto diverse difficoltà assieme a Cruz nelle ultime edizioni in Medio Oriente. La scelta di Oliveras va in tal senso deve andare a coprire le lacune delle ultime stagioni.

Oliveras, 38 anni, è stato un pilota di moto con 5 partecipazioni alla Dakar proprio nella categoria dedicata alle 2 ruote. Il miglior risultato è stato il nono posto assoluto gestendo molto bene la navigazione.

Nel 2019 ha fatto il grande salto nel mondo delle 4 ruote correndo la Dakar da navigatore di Gerad Farrés nella classe SSV. Dal 2022, invece, ha corso nella classe regina con Orlando Terranova e con Juan Cruz Yacopini.

Oliveras avrebbe dovuto correre anche quest'anno la Dakar, ma un grave incidente occorso all'argentino ha costretto il navigatore a seguire la Dakar dal divano di casa. Ora, invece, avrà l'opportunità più ghiotta della carriera per lottare per la vittoria assoluta nel rally raid più celebre al mondo.