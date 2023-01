Dakar | Camion, Tappa 8: Macik attacca, Loprais si difende

Carica lettore audio

La seconda frazione della tappa Marathon (in realtà gli equipaggi hanno beneficiato di due ore di tempo per lavorare sui mezzi dopo la speciale di ieri) era attesa con una certa ansia dalla carovana della 45esima Dakar, perché la tappa 7 e la tappa 8 sono state modificate per evitare il maltempo che colpisce in Arabia Saudita.

I camion partiti da Al Duwadimi vanno a Riyadh dopo una speciale di 346 km: l’arrivo alla Capitale dell’Arabia Saudita era agognato perché domani gli equipaggi si potranno godere un giorno di meritato riposo, mentre gli staff tecnici cercheranno di rialzare i mezzi in vista della seconda e decisiva settimana di gara.

Il team De Rooy ha mandato alla carica Mitchel Van den Brink (Eurol), nel tentativo di vincere la seconda tappa dopo quella di due giorni fa che gli ha permesso di diventare a 20 anni il più giovane pilota di camion ad aggiudicarsi una tappa. Alle calcagne del portacolori del team Eurol De Rooy, che in classifica generale è staccato quasi di due ore, si è messo Martin Macik con l’Iveco Powerstar della MM Technologies: il ceco con un rush finale da autentico velocista ha firmato la quarta affermazione in speciale, alle quali va aggiunto il prologo.

Macik dispone del mezzo più competitivo in assoluto e va tenuto d'occhio perché a suon di successi è rientrato in lizza per il bersaglio grosso: 38 minuti sono un distacco che può essere recuperato in una settimana di battaglie.

#508 Instaforex Loprais Praga: Ales Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr Jr. Photo by: A.S.O.

L'effetto registrato oggi è che la strategia mirata a mettere in difficoltà il Praga S4V di Ales Loprais, invece, è costata qualcosa alla coppia di vertice di De Rooy: Martin Van den Brinke ha lasciato una dozzina di minuti al ceco leader della classifica, mentre il compagno di squadra Janus Van Kasteren si è accodato a quasi quattro minuti.

Nella sostanza non è cambiato niente nei rapporti di forze, perché la Dakar è arrivata a metà gara e la partita è tutta da giocarsi nella seconda, lunghissima, settimana che scatterà martedì mattina dopo il giorno di riposo. Loprais ha un margine di 16’17” su Martin Van den Brinke, mentre il portacolori del team Boos Machinery De Rooy si deve guardare dal ritorno di Macik che si è portato a soli 47 secondi dal terzo posto, trovandosi a 38’03 dal Praga al comando.

Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi: Ales non commette errori e, soprattutto, fa un grande affidamento sul Praga che è al massimo dello sviluppo e, quindi, non mostra grandi problemi, mentre gli Iveco Powerstar, certamente più veloci accusano dei guai che puntualmente vengono risolti al bivacco.

Ieri Mitchel Van den Brink aveva dovuto cambiare l’albero di trasmissione che dava segni di fatica, mentre a Van Kasteren avevano sostituito il parabrezza che si era crepato in più punti per i ripetuti contatti con le fronde degli alberi.

#507 Riwald Dakar Team: Pascal de Baar, Stefan Slootjes, Marcin Kruger Photo by: A.S.O.

Nella tappa di oggi da segnalare il sesto posto di Pascal De Baar con il Renault C460 del Riwald Dakar Team: l’olandese, dopo un avvio molto difficile che lo ha fatto cadere nelle retrovie del gruppo si sta producendo in una rimonta molto interessante che potrebbe avvicinarlo alla top 10.

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 8: Al Duwadimi - Riyadh

Speciale: 346 km; Trasferimento: 476; Totale: 722 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 36.30'58" 2. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +16'17" 3. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +38'03" 4. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +38'50" 5. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +1.51''51" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +2.40'02" 8. Koolen-De Graaff-Rosegaar Iveco Powerstar +4.43'46"