Dakar | Camion, Tappa 7: Macik disillude Loprais e Van der Brink

Martin Macik si è trasformato, perché è diventato uno stratega capace di dosare le sue risorse. Il ceco della MM Technology quest’anno ha proprio cambiato l’approccio alla Dakar: in questa 46esima edizione ha saputo mettere a frutto le esperienze del passato che lo avevano portato a dominare delle singole tappe, pagando poi ritardi importanti per la volontà di voler andare a tutta con il suo Iveco Powerstar.

Martin alla soglia dei 35 anni ha raggiunto la maturità agonistica, perché nella settima tappa con una speciale di 483 km, che ha sommato tutte le possibili caratteristiche del rally marathon, ha lasciato sfogare due contendenti che si sono dati battaglia, alternandosi al comando con distacchi minimi, e poi ha cambiato passo conquistato la terza affermazione di fila.

Macik ha preso il comando della gara nella 48 Ore, la tappa Marathon in cui sono andati in crisi tutti gli avversari, e si è goduto ieri il giorno di riposo a Riyadh, nella Capitale dell’Arabia Saudita, prima di iniziare la speciale di oggi che ha portato la carovana ad Al Duwadimi.

Mitchel Van der Brink, con l’Iveco dell’Eurol Rallysport, ci ha provato a rivaleggiare con Ales Loprais con il Praga dell’Instaforex. Il ceco, con l’unico V4S DKR in una selva di mezzi italiani che occupano sette posti dei primi nove della classifica generale, ci ha provato a sfruttare il suo mezzo appena rialzata per aggiungere al suo score un’altra affermazione dopo quella molto bella della terza tappa. Loprais è riuscito a contenere l’ardore giovanile di Mitchel Van Der Brink, ma non il perentorio attacco portato da un Macik più che mai deciso a vincere la sua prima Dakar con gli autoarticolati e alla fine ha dovuto cedere il passo anche al 21enne olandese che smania di centrare un successo di tappa in questa edizione, dopo la speciale che aveva colto l’anno scorso, diventando il più giovane pilota di camion della storia a imporsi in un tratto cronometrato.

Macik ha preceduto l’olandese di 39 secondi, mentre Loprais ha accumulato nel tratto finale un ritardo di una ventina di minuti, ma il Praga mantiene la seconda posizione assoluta con un distacco di 1.36’00 dal Powerstar arancione del ceco. Van der Brink, terzo, è a 1.50’38, davanti a Janus Van Kasteren che continua ad accumulare pesanti ritardi.

Il pilota di punta del Boss Machinery team De Rooy FPT sperava di tornare in lizza quanto meno per i successi parziali, ma la mazzata subita venerdì nel deserto dell’Empty Quarter ancora non l’ha recuperata. Janus è quarto: non è in grado di attaccare i primi tre e non sembra nel mirino di Vick Versteijnen, un altro giovane da tenere d’occhio che si sta facendo le ossa. Tutti gli altri sono lontani anni luce e bisognerà aspettare a lungo prima di vederli apparire al bivacco.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Tappa 7: Riyadh – Al Duwadimi

Speciale: 483 km; Trasferimento: 390; Totale: 873 km