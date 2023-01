Dakar | Camion, Tappa 7: Loprais si riprende subito il comando

Carica lettore audio

Ales Loprais non molla, anzi. Il ceco con il Praga S4R DKR si è aggiudicato la terza speciale di questa 45esima Dakar riservata ai camion aggiudicandosi la Tappa 7 che è stata rivista e corretta per gli effetti del maltempo che costringe gli organizzatori dell’ASO a ridisegnare i percorsi per evitare pioggia e grandine.

Nella speciale di 333 km che portava la carovana dei camion da Riyadh a Al Duwadimi Loprais ha dato un’immediata dimostrazione di forza riuscendo a regolare la muta di Iveco Powerstar. Ales è solo a combattere contro i mezzi italiani, ma non sembra aver alcun timore reverenziale. Ieri il ceco aveva perso la testa della corsa per la prima volta dalla seconda Tappa, lasciando il comando delle operazioni a Martin Van Den Brink, l’esperto pilota del team Eurol De Rooy.

Si poteva pensare che l’equipaggio del Praga S4V avrebbe giocato di rimessa contro i quattro camion Iveco che gli sono opposti e, invece, Ales ha lasciato che a vincere la frazione fosse Janus Van Kasteren con il Powerstar Boss Machinery De Rooy, mentre ha fatto un attento marcamento dell’Iveco di papà Van den Brink. L’olandese ha lasciato 6’51” al compagno di squadra e 3’42” a Loprais, concedendo al ceco di riportarsi davanti con un 2’ di vantaggio.

Stiamo parlando di niente, perché due minuti nella Dakar sono come un granello di sabbia nel deserto: Loprais si è ripreso quello che aveva ceduto ieri dopo aver abbordato un paio di dune molto alte con troppo ottimismo e perdendo un po’ di tempo.

La notizia del giorno è che il team De Rooy si fa sempre più minaccioso: al successo di Mitchel Van den Brink, 20enne figlio dell’attuale leader della Dakar che è diventato il più giovane pilota a vincere una tappa, si aggiunge oggi la bella affermazione di Van Kasteren che nel finale del tratto cronometrato ha dovuto fare i conti con il ritrovato Tatra Phoenix di Jaroslav Valtr, tornato a respirare l’aria delle prime posizioni dopo un paio di tappe particolarmente tribolate.

La squadra olandese rappresentata dai due team Eurol e Boss Machinery ha cominciato a giocare con la strategia nella speranza di sfiancare il Praga: dietro a Loprais c’è Martin Van den Brink a 2” e Van Kasteren è a 22”, mentre Martin Macik con il Powerstar della MM Techologies sembra aver perso quella superiorità velocistica che il camion nuovo di trinca gli aveva dato nelle prima battute che aveva dominato e si trova a quasi tre quarti d’ora del primo.

Questi sono gli equipaggi che si disputano il successo finale perché già il quinto classificato, Valtr con il Tatra del team Buggyra ha un distacco che si avvicina alle due ore che non potrà essere recuperato nemmeno con le sorprese che animano questa Dakar.

Van Kasteren può festeggiare la vittoria di oggi, mentre ieri era stato costretto a difendersi per aver rotto una balestra nel treno posteriore del suo Powerstar. La partita per la prima posizione è davvero avvincente e non siamo ancora arrivati a metà di un percorso durissimo che sta sfiancando equipaggi e mezzi.

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 7: Riyadh – Al Duwadimi

Speciale: 333 km; Trasferimento: 528; Totale: 861 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 32.22'56" 2. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +2'00" 3. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +22'11" 4. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +42'24" 5. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra +1.52'19" 6. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +1.54'26" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +3.58'54" 8. Koolen-De Graaff-Rosegaar Iveco Powerstar +4.20'52"