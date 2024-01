Dakar| Camion, Tappa 6A: Macik all'attacco, Van Kasteren in difesa

La Dakar dei camion è arrivata a metà strada, proponendo la tappa più attesa chiamata 48 ore: i mezzi pesanti fra oggi e domani dovranno coprire il percorso cronometrato di 549 km nell’insidioso Empy Quarter, il deserto più grande del mondo che propone dune alte anche 300 metri con difficoltà tecniche molto elevate e una temperatura più alta del solito.

La novità proposta dal direttore di gara, David Castera, è che i partecipanti non dovevano tagliare un traguardo con la bandiera a scacchi (questo avverrà domani), ma potevano addentrarsi nella speciale decidendo di fermarsi lungo il tracciato disseminato di ben sette aree di bivacco. Gli equipaggi, entro una certa ora, dovevano scegliere dove neutralizzarsi: ovviamente non hanno a disposizione le assistenze, per cui gli eventuali rialzi dei mezzi devono essere fatti dai tre componenti in gara. L’organizzazione ha messo a disposizione un cathering molto frugale con razioni di tipo militare.

Non esiste una classifica assoluta di giornata ma possiamo raccontarvi che Martin Macik è arrivato al bivacco BPC con il suo Iveco Powerstar della MM Technology. Il ceco, al passaggio dell’ultimo controllo orario, aveva accumulato un bel vantaggio su Janus Van Kasteren, leader della graduatoria generale con l’Iveco Powerstar del Boss Machinery team De Rooy FPT: l’olandese sulle dune ha lasciato oltre 40 minuti all’avversario, per cui Macik è virtualmente il nuovo leader della massacrante corsa.

Martin ha cercato di allungare il suo cammino fino al BPC, seguito solo dal giovane Michiel Van der Brink con l’Iveco Powerstar dell’Eurol Rallysport, mentre Van Kasteren ha scelto di fermarsi al BPB, proprio come ha fatto Ales Loprais con il Praga che è arrivato all’area di bivacco con un minuto e mezzo di vantaggio su Janus, ma dopo aver perso 37 minuti in una speciale piena di difficoltà tecniche ed insidie naturali. Al punto B sono arrivati altri quattro camion fra cui Verstaijnen, papà Van der Bronk, De Groot e l’Hino del giapponese Sugarowa.

Tutti gli altri non si sono azzardati ad andare oltre il primo bivacco dove sono giunti finora 26 mezzi. Ovviamente la classifica prenderà una forma più definita domani: Macik ha costruito un vantaggio importante e domani se la dovrà vedere con il giovane Van De Brink, prima della meritata giornata di riposo. È possibile che i due rivali di casa Iveco cerchino di andare all’attacco insieme per costruire una selezione su tutti gli altri, per poi giocarsi il successo assoluto nella seconda settimana. La 48 ore potrebbe dare una svolta alla maratona, proponendo due protagonisti che hanno aspettato che la gara entrasse nella fase più calda per fare selezione…