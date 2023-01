Dakar | Camion, Tappa 5: Loprais fugge gli Iveco lo inseguono

Carica lettore audio

In questa 45esima edizione della Dakar è in caso di parlare della “ruota della sfortuna”: non c’è tappa che uno dei grandi protagonisti della categoria camion debba fare i conti con problemi che lo spazzano via dalle posizioni di vertice: nel secondo giro tondo di Ha’Il a pagare dazio è stato Jaroslav Valtr, terzo ieri con il Tatra Phoenix. In una speciale di 373 km contraddistinta da sabbia piatta e dune, il ceco del team Buggyra ha rimediato oltre mezz’ora di ritardo sulle prime asperità della giornata e poi il distacco è andato gradualmente a crescere fino a sfondare l’ora, precipitando al sesto posto della classifica generale.

La Dakar vede uscire dalle posizioni che contano un equipaggio che aveva tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale: lo scenario dei camion vede Ales Loprais impreziosire la testa dalla graduatoria assoluta con una bella vittoria di tappa, ma alle sue spalle ci sono ben tre Iveco Powerstar pronti a dare battaglia e a sfruttare qualsiasi minimo errore del ceco.

Il Praga V4S DKR non si può considerare il mezzo in assoluto più veloce, ma è indubbio che sia un camion al massimo dello sviluppo che nel tempo ha saputo correggere i pochi punti deboli. La condotta di Loprais, quindi, è fantastica perché riesce a barcamenarsi nei momenti di difficoltà, riuscendo ad andare all’attacco quando il percorso e le condizioni glielo permettono. Loprais mette nel carniere la seconda affermazione dopo quella della Tappa 2, quando ha preso il comando delle operazioni senza più cederlo.

Dietro a Loprais si consolida la figura di Martin Van der Brink: l’olandese dell’Eurol team De Rooy con l’Iveco Powerstar ha concluso a soli 16” dal Praga, lottando per il successo fino al traguardo: “L’anno scorso ho chiuso sesto dietro all’armata Kamaz – spiega Martin – per cui sono partito convinto di potermela giocare. So che la Dakar non si vince nella prima settimana, per cui mi sta bene essere secondo dietro ad Ales: ci giocheremo le nostre carte, tanto più che potrò contare sulla collaborazione di mio figlio che i suoi guai li ha avuti proprio a inizio raid”.

I primi due sembrano fare gara a sé, perché Janus Van Kasteren, bloccato ieri su una duna per un problema di alimentazione (il camion era troppo inclinato e la pompa del gasolio non pescava più il carburante nel serbatoio quasi vuoto. L’equipaggio è stato costretto a spalare sabbia per riallineare il mezzo e ripartire!) aveva pagato quasi 50 minuti. Oggi ha finito vicino alla coppia di testa, dopo aver condotto a lungo la speciale segno che il problema al motore Cursor è stato risolto brillantemente dall’equipe De Rooy, per cui è potuto risalire dal quinto posto della generale all’ultimo gradino del podio, anche se il distacco rimane pesante.

Van Kasteren ha messo il suo Powerstar davanti a quello di Martin Macik che ha dovuto interrompere la sua prorompente rimonta: il suo Iveco della NN Technologies ha dovuto fare i conti con un paio di forature che gli sono costate 8’31” e che lo hanno relegato al sesto posto di giornata. È stato un piccolo passo falso, ma il giovane ceco è ancora in lizza per il vertice. Al gruppo potrebbe riagganciarsi Valtr, mentre quelli che seguono, a cominciare da Mitchel Van den Brink sono fuori portata.

Questa Dakar si preannuncia una gara ad eliminazione: senza i Kamaz delllo squadrone russo che monopolizzava il podio, la battaglia è apertissima: il Praga di Loprais si deve difendere dalla muta di Iveco e dal Tatra di Valtr che può sperare di rientrare in partita se ci sarà qualche altro svarione là davanti…

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 5: Ha’Il – Ha’Il

Speciale: 373 km; Trasferimento: 270; Totale: 643 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 24.30'26" 2. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +15'22" 3. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +51'58" 4. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +54'00 5. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra +1.06'18" 6. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +2.18'04" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +2.54'26" 8. Koolen-De Graaff-Rosegaar Iveco Powerstar +3'53'37"