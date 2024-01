Dakar | Camion, Tappa 4: Van Kasteren si riprende il comando

Sei Iveco nei primi dieci della classifica camion identificano qual è la piega che sta prendendo la 46esima edizione della Dakar che ha concluso la quarta tappa rimettendo le cose al loro posto: l’illusione che Ales Loprais potesse condurre il gioco dei mezzi pesanti è durata una sola giornata e subito dopo Janus Van Kasteren ha ripreso il controllo della gara aggiudicandosi il terzo appuntamento, prologo compreso.

L’olandese con il Powerstar del Boss Machinery team De Rooy FPT ha voluto rimettere le cose in chiaro dopo aver patito ieri l’attacco del Praga V4S DKR a causa di una foratura. Janus ha dettato il passo, imponendo un’andatura impossibile per tutti. Se Loprais è stato abile a limitare il distacco a poco più di cinque minuti, per cui è più che mai in lotta per questa edizione della Dakar che sembra molto impegnativa da subito, non si può dire altrettanto di Martin Macik, il ceco della MM Technology che ha mantenuto il terzo posto nella classifica generale, ma vede il distacco dalla vetta crescere in maniera importante con il giallo Iveco Powerstar.

Nella tappa si è di nuovo messo in luce Michiel Van der Brink secondo nella prova cronometrata di 299 km a 13 minuti da Van Kasteren, ma nella generale il 21enne dell’Eurol Rallysport è già a un’ora e mezza del camion del team De Rooy, per cui le cose si stanno facendo sempre più difficili. Resta positiva la prestazione dei due Tatra del team Buggyra: Pascal De Baar è agevolmente quarto davanti al compagno di squadra Jaroslav Valtr che sente il fiato sul collo del giovane Van der Brink.

Michiel Beck con l’Iveco del suo team gestito da De Rooy si difende in settima piazza, mentre Gerd Huzink, brillante protagonista nei primi giorni con il Renault ibrido è scivolato nella seconda parte della Top 10 con un distacco che è già arrivato alle due ore.

Claudio Bellina è inossidabile alla nona posizione con il Powerstar della MM Technology: l’equipaggio italiano può disporre di un margine di quasi un’ora su Vic Versteijnen, un altro giovane della scuola olandese che vuole scalare le posizioni che contano fra i camion.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Tappa 4: Al Al Salamiya – Al-Hofuf

Speciale: 299 km; Trasferimento: 332; Totale: 631 km