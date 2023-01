Dakar | Camion, Tappa 4: Macik detta il passo, Loprais si difende

Carica lettore audio

Chi chiude una tappa dei camion in testa è destinato il giorno dopo a vivere una speciale difficile: questa “regola” della 45esima edizione della Dakar è valsa anche per Jaroslav Valtr. Il ceco, passato al comando ieri dopo la terribile tappa accorciata per il maltempo, è stato costretto a lasciare nella tappa circolare di Ha’Il oltre 43 minuti al vincitore del tratto cronometrato di 425 km, Martin Macik.

Il ceco dispone indiscutibilmente dell’Iveco Powerstar più veloce: il nuovissimo mezzo preparato dalla MM Technologies ha dimostrato una grande adattabilità a tutti i fondi che hanno contraddistinto la Tappa 4 iniziata con le dune e poi è proseguita con la sabbia e la terra dopo la prevista neutralizzazione.

Macik rosicchia una decina di minuti al giorno all’avversario che conduce la classifica generale dei bisonti della strada e con un distacco inferiore a 40 minuti sente di poter tornare in lotta per le posizioni top, quando sembrava che ormai fosse uscito di scena già alla seconda tappa rimediando più di un’ora di ritardo.

Il vincitore del Rally del Marocco non si è perso d’animo e si affida a un mezzo che non sembra accusare punti deboli. La giornata storta di Valtr con il Tatra Phoenix del team Buggyra lo ha fatto scivolare al terzo posto della graduatoria assoluta, complice anche una penalizzazione di 3’30 che ha consentito a Mitchel Van der Brink di agguantare la piazza d’onore con il quarto posto do di tappa.

Ales Loprais ne ha approfittato per riportarsi in testa con il Praga V4S DKR sebbene si sia beccato una penalizzazione di 15 minuti che ha colpito anche Janus Van Kasteren: entrambi hanno perso un way point nascosto e entrambi hanno pagato dazio .

Ales mantiene un’eccellente costanza di rendimento: oggi ha chiuso al terzo posto nella speciale pagando 9’22” da Macik e mezzo minuto da Mitchel Van der Brink, ma ha aperto a 27’22” il margine sul primo inseguitore che è il regolarista Martin Van der Brink con l’Iveco Powerstar dell’Eurol team De Rooy.

Se il Praga di Loprais punta sull’affidabilità del mezzo ultra collaudato, bisogna segnalare il compattamento degli Iveco che piazzano cinque Powerstar nei primi otto. È vero che fanno parte di team diversi poco disposti ad aiutarsi, ma non si può non osservare quale può essere il potenziale del mezzo italiano.

Questa sembra una Dakar che potrà essere vinta da chi sbaglierà di meno: a ogni tappa assistiamo a colpi di scena e stravolgimenti delle graduatorie, segno che l’assenza dei russi della Kamaz ha aperto una sfida ricca di contenuti tecnici ed umani.

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 4: Ha’Il – Ha’Il

Speciale: 425 km; Trasferimento: 148; Totale: 573 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 19.29'21" 2. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +27'22" 3. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra +28'17" 4. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +39'37" 5. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +58"41" 6. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +2.06'31" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +2.07"41" 8. Koolen-De Graaff-Rosegaar Iveco Powerstar +3.26'10"