Dakar | Camion, Tappa 2: Loprais sfrutta la penalità di Van Kasteren

È arrivato il primo stravolgimento nella classifica dei camion di questa 45esima Dakar: Martin Macik leader della corsa dopo aver vinto prologo e prima tappa è scivolato indietro con il suo Iveco Powerstar del team MM Technology. Il ceco ha dovuto ridurre il passo per dei problemi meccanici non ancora chiariti, emersi prima di metà speciale, e ha accumulato un ritardo che è arrivato quasi all’ora e mezza.

Una volta tentata la riparazione il passo del Powerstar, Martin è tornato a essere dignitoso, permettendogli di chiudere la giornata negativa al quinto posto con un gap di 1.14' quando era precipitato oltre la ventesima posizione: al bivacco toccherà ai tecnici della MM Technologies provvedere a un rialzo completo. Macik esce dal ruolo di grande favorito, lasciando il ruolo del leader a Janus Van Kasteren che ha dettato il passo nella speciale di 430 km che ha portato la carovana da Sea Camp ad Alula. Ma l'olandese al traguardo si è trovato una bella sorpresa: 15 minuti di penalità.

Van Kasteren, olandese (suo padre sta disputando la Dakar Classic) l’anno scorso è stato il primo pilota non Kamaz a vincere una tappa: è alla terza presenza con il team Boss Machinery Team De Rooy e dopo una serie di piazzamenti dietro ai russi che non ci sono, punta lo sguardo decisamente in alto: "Se vuoi lottare per un podio alla Dakar devi correre dei rischi. Ogni giorno devi fare i conti con le buche che non vedi o con i salti. È l’essenza della Dakar che è una gara pazzesca, ma amo l'avventura e la velocità”. Janus non pare preoccupato per il quarto d'ora perso, ben consapevole che questa edizione promette delle sorprese a ogni giorno.

Ne sa qualcosa Mitchel Van den Brink, terzo dopo la prima tappa con l’Iveco Powerstar dell’Eurol team De Rooy: il giovane olandese, poco più che 20enne, si è piantato pagando al way point del 269esimo km più di due ore. Quella appena iniziata è una Dakar durissima, con tante difficoltà che stanno destabilizzando la classifica: Huzink ieri si era rovesciato su una duna con il Renault Hybrid, mentre Pascal De Baar aveva dovuto spegnere un incendio sull’altro mezzo del team Riwald.

Insomma i colpi di scena sono all’ordine del giorno e non ci dovremmo sorprendere se equipaggi dati per dispersi possano tornare in lizza per le posizioni che contano, tenuto conto degli scossoni che abbiamo già vissuto. E così in testa spunta un po' a sorpresa Ales Loprais con il Praga V4S: il ceco ha scelto di non sviluppare il suo mezzo, nella convinzione che a questa Dakar serve un camion molto affidabile che sappia superare le avversità, più che cercare la velocità massima concessa, dal momento che i Kamaz russi sono fuori dalla partita perché colpiti dalle sanzioni.

Loprais avrebbe chiuso la speciale a 13’10 da Van Kasteren, e nella classifica generale sarebbe stato solo a 2’43”, visto che il Praga era già secondo mentre l’Iveco è risalito al comando dalla sesta piazza di ieri. In realtà Van Kasteren si è visto appioppare una penalità di 15 minuti che lo fa scivolare al posto d’onore dietro al Praga di Loprais che a sopresa può gestire un vantaggio di 12 minuti.

Al terzo posto c’è il Tatra di Jaroslav Valtr: il 53enne ceco del Buggyra Team sarebbe a ridosso di Van Kasteren se non fosse incappato pure lui in una penalità di 3’30”: il collegio dei commissari sportivi si sta rivelando inflessibile e contribuisce a dare scossoni alla graduatoria assoluta dei bisonti della strada.

Sei Iveco nei primi dieci, ma in testa alla gara c'è il Praga. Desta attenzione la nona posizione di Bellina-Gotti-Minelli in gran forma con il secondo Powerstar della MM Technologies: un equipaggio tutto italiano torna a farsi vedere nelle posizioni che contano ...

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 2: Sea Camp – Alula

Speciale: 430 km; Trasferimento: 158; Totale: 588 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 9.40'37" 2. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +12'17" 3. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra +16'04" 4. Mi. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +35'20" 5. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +1.14'55" 6. Van de Laar-Van de Laar-Huijgens Iveco 4x4 +1.30'52" 7. Bouwens-Wade-Boerboom Iveco Powerstar +1.34'08" 8. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +1.55'17" 9. Bellina-Gotti-Minelli Iveco Powerstar +1.59'20"