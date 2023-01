Dakar | Camion, Tappa 10: Loprais fermato, largo agli Iveco

Carica lettore audio

La Dakar dei camion ha cambiato fisionomia. L’incidente mortale di ieri con lo spettatore italiano morto ha sconvolto la carovana. Sebbene le immagini on-board scagionino da qualsiasi responsabilità Ales Loprais, il Praga V4S che era in testa alla classifica generale questa mattina non ha preso il via per la Tappa.

Chi era al bivacco ha visto il pilota ceco sconvolto, poco propenso a continuare l’avventura sulle dune, dopo la drammatica esperienza di ieri: Ales ha scoperto di aver investito una persona solo nella tarda serata di ieri, perché nessuno dei tre membri dell’equipaggio si era accorto di niente. In ogni caso le autorità locali, che hanno aperto un’inchiesta sulla sciagura, hanno chiesto a Loprais di restare a disposizione. Gli organizzatori, nel frattempo, hanno reso note le generalità del 69enne vittima della tragedia: si tratta di Livio Sassinotti.

La 45esima edizione della Dakar perde il principale protagonista, capace da solo di tenere a bada una muta di Iveco: nelle prime quatto posizione dell’assoluta ci sono ben quattro Powerstar, anche se l’insidiosa speciale di oggi ha regalato una grande soddisfazione a Pascal De Baar che ha portato al successo il camion Renault C460 del team Riwald dopo il secondo posto di ieri.

Il tratto cronometrato era solo di 114 km, ma con alte difficoltà: all’inizio molte dune e poi il deserto più piatto ma anche più desolante che ha portato la carovana da Haradh a Shaybah: gli uomini di classifica si sono disinteressati del Renault di De Baar perché è 11esimo ma a una distanza siderale dai primi. L’olandese, comunque, ha trovato un passo eccellente con un camion che sta dimostrando un’ottima velocità: “Stiamo raccogliendo informazioni e dati molto interessanti – ha raccontato Pascal – perché vorremmo tornare per puntare non solo alla vittoria di tappa, ma guardando anche al bersaglio grosso”.

Stoppato Loprais, sono gli Iveco ad avere il pallino in mano e ci sono tre Powerstar che possono contendersi il successo finale, visto che Mitchel Van der Brink dopo le ultime disavventure è stato declassato nel team De Rooy ad assistenza veloce. Senza il Praga davanti, non serve più la “lepre” a far l’andatura nella speranza che Loprais potesse andare in difficoltà all’inseguimento.

Ora il raid è saldamente in mano a Janus Van Kasteren portacolori del Boss Machinery team De Rooy davanti a Martin Van der Brink con l’analogo Iveco, ma nei colori Eurol. Fra i due compagni di squadra ci sono 22 minuti che in una Dakar non sono affatto una gran cosa. Ed entrambi dovranno guardarsi dal ritorno di Martin Macik: il giovane ceco con l’Iveco della MM Technologies è terzo a 51 minuti. Il distacco è importante e, sebbene Martin disponga del Powerstar più veloce, deve sperare in una disavventura (sempre possibile) degli avversari.

Macik ha quattro giorni di tempo per rimettere in gioco una partita che è andata nella direzione del team De Rooy: gli olandesi potranno attuare il gioco di squadra per tenere a bada Martin, sperando che davanti possano esserci altre puntate di un outsider come Pascal De Baar.

Con la mesta uscita di scena di Loprais, la Dakar dei camion sembra indirizzata, per quanto i colpi di scena si susseguano giorno dopo giorno…

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 10: Haradh - Shaybah

Speciale: 114 km; Trasferimento: 510; Totale: 686 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar 43.00'41" 2. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +22'41" 3. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +51'07" 4. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +2.08'06" 5. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra +2.22"47" 6. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +5.00'45" 7. Van de Laar-Van de Laar-Huijgens Iveco 4x4 +8.30'15" 8. Vranty-Boba-Martinec Tatra +10.01'13"