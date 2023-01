Dakar | Camion, Tappa 1: Macik replica con l'Iveco Powerstar

Martin Macik conferma quanto di buono aveva fatto vedere ieri nel prologo: il ceco della MM Technology detta legge nella 1. Tappa della Dakar numero 45 riservata ai camion. Nella speciale che ha riportato la carovana al Sea Camp dopo 367 km cronometrati piuttosto insidiosi, Macik ha confermato di essere in gran forma dettando il passo ai bisonti della strada in 3.46’35” con l’Iveco Powerstar che è stato soprannominato Čenda e che è arrivato in Arabia Saudita forte del successo al preparatorio Rally del Marocco.

La supremazia dell’equipaggio ceco non è mai stata messa in discussione, visto che Martin, 33enne già alla sua 11esima Dakar, ha progressivamente allungato il passo su tutti gli avversari sgranando il gruppo. Se il prologo aveva dato la sensazione che questa Dakar dovesse essere un affare riservato ai Powerstar dell’Iveco, la prima tappa di gara ha subito dato un’altra sensazione, con le Case sfidanti del marchio italiano pronte a mettersi in mostra.

Ales Loprais con il Praga V4S DKR è quello che più ha limitato i danni da Macik, rimediando un distacco di appena 6’01”, dopo il problema che al controllo del km 88 lo aveva fatto scivolare all’11esimo posto. Ales ha cercato di mantenere un passo regolare nella consapevolezza di disporre di un mezzo al top dello sviluppo che è sostanzialmente quello dello scorso anno: questa edizione del raid arabo è più lunga di quella del 2022 e si preannuncia anche più dura: poter contare su un mezzo affidabile può essere una risorsa molto importante per puntare alle posizioni di vertice, ora che i Kamaz non ci sono per gli effetti delle sanzioni FIA determinate dalla guerra in Ucraina.

In terza posizione spunta l’equipaggio di punta di De Rooy: Mitchel Van der Brink, portacolori del team Eurol, ha lasciato sul campo una decina di minuti da Macik riuscendo a controllare l’attacco di Valtr con il primo dei due Tatra Phoenix del team Buggyra., visto che si è portato davanti al più quotato compagno di squadra Martin Soltys.

Altri due Iveco sono sesto e settimo: Janus Van Kasteren, pilota del Boss Machinery Team De Rooy è rimasto a tiro del Tatra pagando un paio di minuti dal Phoenix, mentre Kees Koolen ha ceduto nel finale scivolando decimo e poi risalendo in settima piazza.

C’era molta attesa per il Renault Hybrid di Gert Huzink che è stato a lungo in battaglia per le prime posizioni, ma poi un serio problema lo ha bloccato sulla strada rimediano un distacco di quasi un’ora che lo mette già fuori dalle piazze che contano al primo giorno. Peccato, perché poteva essere un grande protagonista di un raid più aperto che mai…