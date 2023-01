Dakar | Camion, Prologo: Macik apre la tripletta dell'Iveco

Carica lettore audio

Sono bastati solo 13 km di prologo per cominciare a fare la differenza nella categoria dei camion in questa 45esima edizione della Dakar. Senza i favoritissimi russi della Kamaz la responsabilità della gara passa agli equipaggi dell'Iveco che ha firmato una perentoria tripletta, mettendo ben sei mezzi italiani nei primi dieci.

La speciale è andata a Martin Macik con il Powerstar del team MM Technology capace di chiudere questo prologo in 9'43" lasciando a soli cinque secondi Mitchel Van den Brink che è il pilota di punta del team De Rooy nei colori Eurol. Il giovane olandese ha lasciato a un secondo Janus Van Kasteren che gareggia con i colori Boss Machiner sempre per la squadra di Gerard De Rooy.

Macik, vincitore in Marocco, raid di preparazione in vista della Dakar, dispone di un mezzo nuovissimo (il secondo è affidato al nostro Claudio Bellina che ha concluso l'avvio 15esimo a un minuto dal ceco compagno di squadra) e sembra intenzionato a dettare il passo nella sfida con gli avversari olandesi, in quello che potrebbe sembrare un derby Iveco.

L'egemonia dei mezzi italiani è interrotta dal Tatra 815 di Martin Soltys: il ceco è tornato al Buggyra Team nella consapevolezza di disporre di un camion che sulla carta sembra in grado di sfidare i Powerstar che vanno per la maggiore. Martin non ha forzato perché vuole capire quale può essere l'effettivo potenziale del suo Tatra.

A 15 secondi dalla vetta ci sono due equipaggi molto agguerriti: stiamo parlando di Victor Versteijnen con il secondo Iveco di De Rooy nella livrea Boss Machiner e l'atteso Praga di Ales Loprais. In settima posizione a 18 secondi c'è papà Van den Brink con il Powerstar Eurol appaiato al Renault C460 Hybrid di Huzink, subito davanti all'altro Renault di Pascal De Baar.

Chiude la top 10 Van de Laar con un altro Iveco 4x4. Difficoltà per Llovera il portatore di handicap da anni protagonista della Dakar con i camion: lo spagnolo ha pagato quasi due minuti e mezzo con il nuovo Ford Cargo 4x4. E' andata decisamente peggio al giapponese Sugarawa che ha pagato mezz'ora con l'Hino Hybrid, un camion potente ma anche troppo pesante.

Dakar 2023 - Classifica generale dopo il Prologo

31 dicembre 2022

Sea Camp – Sea Camp

Speciale: 13 km; Trasferimento: -; Totale: 13 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco

1. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar 9’43”

2. Mi. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +5”

3. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +6”

4. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +13”

5. Versteijnen-Van der Sande-Van Dal Iveco Powerstar +15”

6. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR +15”

7. Ma. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +18”

8. Huzink-Buursen-Roesink Renault C460 Hybrid +18”

9. P. De Baar-Slooties-Kruger Renault C460 +30”

10. Van de Laar-Van de Laar-Huijgens Iveco 4x4 +34