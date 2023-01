Dakar | Camion misterioso: il MAN a idrogeno che c'è, ma non c'é!

Carica lettore audio

C’è anche un equipaggio misterioso in questa 45esima Dakar. Eh sì che gareggia con un camion per cui non è che passa inosservato: ci riferiamo al MAN del KH-7 Epsilon Team che ha ricevuto una doccia gelata poco prima della partenza.

Siccome la classe T5. U Hydrogen non si è costituita a causa della presenza del solo MAN di Jordi Juvanteny (pilota), José Luis Criado (copilota) e Jordi Ballbé (meccanico), la FIA ha invitato l’equipaggio a trasformare il mezzo con alimentazione diesel tradizionale, in luogo dell’idrogeno che avrebbe aperto la via dei camion con carburante alternativo.

Il KH-7 Epsilon Team non si è assoggettato a questo diktat, per cui ha deciso di prendere parte al raid nella nuova divisione "Challenge New Energy", ammessa a effettuare il percorso di gara, ma con dei chiari limiti: l’equipaggio spagnolo deve iniziare ogni tappa scattando 15 minuti dopo l’ultimo partente, andando incontro a molti più rischi perché la loro avventura sarà molto più complicata, poiché incontreranno sempre un percorso con le peggiori condizioni e un terreno già mosso dal passaggio di tutti gli altri concorrenti.

#528 KH7 Epsilon MAN: Jordi Juvanteny, Jose Luis Criado, Jordi Ballbe Photo by: Mediagé

Inoltre saranno costretti a guidare più a lungo nelle ore notturne e non potranno dare alcuna assistenza se dovessero incontrare altri equipaggi alle prese con problemi tecnici. Ieri nel prologo il MAN del KH-7 Epsilon Team aveva colto un onorevole 30esimo posto fra i bisonti della strada, ma ora il mezzo a idrogeno si trova ultimo degli ultimi.

Potevano desistere, ma hanno deciso di andare avanti usando una miscela fra idrogeno e gasolio: sono fuori classifica, ma possono fare esperienza in vista del 2024: "Il nostro team – ha ammesso Juvanteny - è stato l'unico a rispettare, già nel 2023, parte degli obiettivi del programma Dakar Future, che punta alla decarbonizzazione della competizione con carburanti come l'idrogeno”.

"Speravamo che già quest’anno sarebbero arrivate altre squadre, ma ci siamo trovati soli. Non ci siamo arresi: i risultati che otterremo saranno di grande aiuto per confrontare le prestazioni del nostro MAN con altri modelli simili alimentati con carburanti tradizionali. L'esperienza sarà utile anche ad altri team e all'organizzazione della Dakar per incoraggiare altri team a investire su combustibili più rispettosi dell'ambiente”.