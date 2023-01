Dakar | BRX: ecco le insidie dell'assistenza rapida per la Marathon

Carica lettore audio

Se c’è una cosa che è “illimitata” alla Dakar è l’assistenza sui mezzi. Sulla carta, infatti, da quando la macchina di gara rientra al bivacco alla fine di una speciale fino alla partenza del giorno seguente meccanici ed ingegneri possono lavorare sui mezzi. Ma non oggi. A causa del maltempo e la pioggia che sta martoriando il Paese, la speciale odierna, la numero 7, è stata modificata con la tappa moto annullata, mentre le vetture si sfideranno su 333 km di piste sabbiose.

Al loro arrivo incontreranno l’assistenza. Questa volta però il tempo sarà cronometrato: i team avranno solo due ore per lavorare sui mezzi. Allo scadere del tempo imposto dall’organizzazione i piloti raggiungeranno il bivacco di Al Duwadimi per la tappa Marathon in regime di Parco Chiuso.

Una decisione dell’Organizzazione dell’ultimo momento per salvare la speciale, dal momento che il giorno 8 prevede la speciale Al-Duwadimi – Riyadh.

Ma cosa comporta per i team di assistenza preparare in un tempo veramente limitato una tappa Marathon di emergenza? Ne abbiamo parlato con Virgine Soulaire, Coordinatrice sportiva del Team BRX.

Virginie Soulaire, Bahrain Raid Xtreme Prodrive Photo by: Bahrain Raid Xtreme team

Che impegno rappresenta organizzare un’assistenza rapida in una tappa Marathon di emergenza?

“E’ un grande impegno per la squadra, considerato anche che i nostri piloti sono arrivati molto tardi ieri sera. Chicherit per esempio alle 22:30 era ancora a fare un controllo medico alla testa e questa mattina doveva partire alle 5:00”.

A che ora è partita l’assistenza?

“Tutto il team è partito alle 9:30. Al bivacco a Riyadh sono rimasta io, perché responsabile sportiva e quindi il link tra la squadra e ASO, e un ingegnere”.

Cosa è cambiato in termine di lavoro per meccanici e ingegneri?

“Ieri sera i ragazzi hanno lavorato tutta la notte fino alle 5 di mattina per portarsi avanti il più possibile rispetto al lavoro di questo pomeriggio”.

Due ore soltanto di assistenza, è una sorta di gara nella gara per i team...

“Esattamente. Normalmente il lavoro sulle macchine va dalle 5 alle 10 ore ogni giorno. Per una macchina come la nostra due ore sono veramente poche”.

Quanti ricambi avete portato?

“Abbiamo inviato al punto di assistenza il maggior numero di ricambi e tutti gli uomini disponibili”.

Di quante persone si compone il team?

“67 persone più i 3 equipaggi. Ogni macchina ha un ingegnere dedicato, un capo meccanico e tre meccanici. Con il ritiro di Terranova, i suoi meccanici lavorano sulle altre due macchine (Sebastian Loeb e Vaidotas Zala)”.

Come è cambiato il lavoro ieri sera?

“Meccanici ed ingegneri hanno lavorato sulle meccaniche fino alle 5:00 di mattina per cercare di portarsi avanti con il lavoro il più possibile".

Su cosa si concentreranno nelle due ore?

“Difficile prevederlo, dipende molto da cosa è successo in speciale. A volte le sospensioni, altre gli ammortizzatori. Dobbiamo vedere cosa succede”.

BRX usa una benzina sostenibile. In questo caso il trasporto è a carico dell’Organizzazione? “Esattamente. Lo scorso anno abbiamo iniziato una collaborazione con Coryton per lo sviluppo di una benzina sostenibile capace di ridurre dell’80% le emissioni di CO2 e quest’anno lo sta facendo anche Audi. Per motivi di sicurezza, la nostra benzina viene trasportata da ASO nei punti di rifornimento. Così anche stasera i nostri piloti potranno fare rifornimento della nostra benzina”.

