Baumel: "Noi puntiamo a vincere la Dakar, non le tappe"

Con la tappa 11 la carovana della Dakar ha finalmente raggiunto il cuore dell’Empty Quarter, prima parte della tappa marathon. A suo agio tra le dune, il principe del Qatar Nasser Al-Attiyah si gusta la testa della classifica. Con Matthieu Baumel, il suo fido navigatore, sono partiti come campioni in carica. Nasser, si sa, ha solo una strategia: attaccare. E così ha fatto nella prima settimana, nonostante le difficoltà delle prime tappe, soprattutto la SS2 con 430 km di pietre.

Veloci e costanti, sono stati costretti a battersi con il coltello fra i denti contro i rivali, soprattutto le Audi, che con un motore ibrido, sembrano macchinine telecomandate sulle dune tanta è la trazione e l’accelerazione e i due Hunter Prodrive del team BRX. Con le due Audi fuori di Peterhansel e Sainz, il duo ha cambiato strategia: occorre amministrare. Ne abbiamo parlato con Matthieu Baumel. Navigatore del Qatariota da una vita, Baumel ci ha raccontato cosa si vive nell’abitacolo della Toyota nr 200.

Leader con 1h21’ sul primo rivale, che atmosfera si vive in casa Al-Attiyah?

“Contenti, ma per questo non rilassati. Con l’uscita delle due Audi e il vantaggio che abbiamo, certo è cambiata la strategia di questi ultimi giorni. Adesso è più importante gestire la gara ed evitare rischi inutile. Anche oggi per noi è andata bene (5° di tappa a soli 3’02 dal vincitore Sebastian Loeb, ndr). Adesso puntiamo a vincere la Dakar, non le tappe”.

E’ più difficile attaccare che gestire?

“Chiaramente quando sei in attack mode, la concentrazione e l’adrenalina sono alle stelle, ma sei sempre al limite. Gestire richiede intelligenza, ma rischi di rilassarti e perdere un po’ di concentrazione ed è quando ti puoi esporre. Fai attenzione a tutto, ai rumori, non sei sul ritmo di attacco”.

Come è stata la navigazione quest’anno?

“I road book quest’anno sono stati finora veramente precisi. Qualche volta non sono segnati certi pericoli, ma in generale sono ben fatti. La prima settimana è stata molto impegnativa anche a livello di roadbook perché c’erano tantissimi cambi di direzione. Nelle dune invece è più facile perché navighi seguendo il CAP”.

Come valuta la prestazione di Audi?

“Abbiamo visto che quando non hanno problemi con la macchina sono davanti. La potenza, l’accelerazione, la trazione, la velocità sono brutali. Hanno un vantaggio tale che siamo costretti a prenderci dei rischi incredibili per stare con loro. Non so se la pressione che hanno tenuto li ha spinti a fare qualche errore in più”.

Si tratta anche di una tecnologia molto diversa.

“Anche la FIA ha faticato a trovare il BOP (Balance of Performance”. Per il futuro si dovrebbe trovare un sistema per garantire uguaglianza e credo che si possa fare a livello di telaio e di tipo di motorizzazione, per esempio.

Oggi è stata una tappa decisiva a livello di classifica?

“Non è stata tanto difficile come preannunciato. Mancano ancora tre giorni con ancora un bella tappa di dune come quella odierna e poi due giornate sprint”.

Infine come si sente?

“Contento, ma lo sarò di più a Damman tra tre giorni!”.