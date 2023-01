Dakar | Barreda spiega la penalità ricevuta nella prima tappa

Carica lettore audio

Joan Barreda ha concluso al quarto posto la prima tappa della Dakar 2023, nonostante una penalità che è arrivata a diversi piloti ore dopo il rientro al bivacco. Una zona di controllo della velocità ha giocato un brutto scherzo ai concorrenti e lo spagnolo, che con il suo tempo sarebbe stato secondo, si è dovuto accontentare di rimanere nei primi quattro posti, a 45 secondi dal vincitore finale Ricky Brabec.

Spiegando ai media i suoi problemi in quel punto della tappa di domenica, Barreda ha ammesso un errore che lo ha fatto reagire in ritardo: "All'inizio della speciale, c'era un radar che aveva un CP. All'inizio sono entrato un po'... non troppo concentrato. Nei primi chilometri si è accumulato un po' di tutto. E nel passaggio da 50 km/h a 30 km/h, non l'ho visto subito, quindi mi hanno penalizzato".

Nonostante questa battuta d'arresto, Barreda è riuscito ad essere uno dei più veloci: "Da quel momento in poi, ho cercato di concentrarmi un po' di più, di essere più concentrato e di non commettere errori. E dal km 100 in poi ho iniziato a scorrere meglio e con un feeling migliore".

"In ogni caso, è stata una tappa dura, con molta sabbia soffice in alcune zone e poi un'area con molte rocce, molto tecnica. E la verità è che nonostante tutto è stata una buona giornata, una giornata solida", ha riassunto.

Lo spagnolo ha ammesso di essersi trovato più a suo agio nella seconda parte di questa prima tappa, con una natura più adatta ai suoi gusti e al suo stile: "Era più sabbiosa, più nel mio stile, più veloce. La prima parte è stata tutta di canyon con molte rocce. Trovo sempre che sia un po' più difficile lì. I primi giorni lo trovo sempre più difficile, poi quando il deserto è più aperto e le tappe sono più veloci, mi piace di più".

Questa buona partenza conferma l'ottimo momento di Barreda, che è felice di mantenere le sue buone sensazioni: "Il feeling era buono, prima della Dakar avevo detto che mi ero allenato bene, che avevo fatto molti chilometri, e le sensazioni che ho avuto sono state quelle. È chiaro che alla fine bisogna vederlo in gara, ma lo facciamo da molti anni ormai e alla fine ciò che conta di più è quando si ha il feeling".

Con il regolamento della Dakar, in base al quale la posizione di partenza del giorno successivo è determinata dalla posizione del giorno precedente, Barreda è soddisfatto della sua posizione di partenza. "La quarta posizione è buona", ha detto, prima di analizzare come ciò abbia influenzato la tappa di domenica: "Quando abbiamo visto che molti big partivano dalle retrovie, tirando tutti molto forte con piccole differenze, nei rifornimenti e nelle neutralizzazioni abbiamo visto che eravamo tutti molto vicini. Era quindi importante tenere il passo, ma non aveva senso spingere troppo e correre rischi inutili per guadagnare un altro minuto, perché il distacco era davvero minimo".

Per quanto riguarda la tappa di oggi, ha ammesso che si aspetta che sia complicata, quindi cercherà di ridurre al minimo le perdite: "A priori, per quanto ne sappiamo, sarà piuttosto rocciosa. È una cosa che non piace neanche a me, ma teoricamente è la tappa con più rocce della Dakar e alla fine devo cercare di farla diventare una routine per me, di non commettere grossi errori e di essere concentrato".

"Partiremo nel gruppo di testa e dovremo essere molto concentrati nella navigazione. Partendo in testa è chiaro che con percorsi così rocciosi devi navigare al tuo ritmo e devi essere concentrato su questo tipo di tappa, perché nelle tappe più sabbiose hai sempre delle tracce alla fine, ma nelle tappe con così tante pietre devi essere molto concentrato con tanta navigazione e non seguire le tracce perché alla fine puoi perderti in qualsiasi momento", ha concluso.