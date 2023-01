Dakar | Barreda si è fratturato un piede: "Quasi non lo sentivo"

Carica lettore audio

La seconda tappa della Dakar 2023 è stata una delle più dure a memoria d'uomo, con quasi tutti i piloti che si sono lamentati per la difficoltà di gestire la quantità di pietre e molti hanno subito forature, ma per Joan Barreda è stata ancora peggio. Il portacolori della Honda ha iniziato perdendo un po' di terreno rispetto ai primi classificati, essendo il quarto tra quelli che hanno aperto la pista.

Il pilota di Torreblanca stava recuperando sui migliori fino a quando, in prossimità degli ultimi cento chilometri della speciale, dal Sea Camp ad Alula, ha colpito una roccia che gli ha causato la frattura della falange distale dell'alluce del piede sinistro.

I media hanno parlato con lo spagnolo per conoscere le sue condizioni fisiche e lui ha ammesso che si è trattato di una delle tappe più complicate che abbia mai disputato. Joan Barreda ha rivelato di poter camminare solo appoggiando la parte del tallone, il che complica la sua partecipazione al proseguimento della Dakar, anche se non è ancora detta l'ultima parola.

"È stata una giornata molto solida, difficile, che andava salvata e in cui sono andato in crescendo, ma ad un centinaio di chilometri dalla fine ho preso una roccia che mi ha buttato giù dalla moto: mi ha tolto i piedi dalle pedane e ho colpito una delle migliaia di rocce che c'erano. Ho sentito subito che era un colpo molto forte", ha spiegato lo spagnolo. "Nei primi chilometri non sentivo quasi il piede, avrei dovuto guardarlo per vedere se era ferito, ma sono riuscito a finire la tappa abbastanza bene".

"Ora abbiamo visto che l'alluce è fratturato, e l'unica cosa che rimane è cercare di trattare l'infiammazione il più possibile, per vedere se non si gonfia troppo e per mettere una fasciatura o un sistema che mi permetta di cambiare e andare bene sulla moto", ha continuato il pilota della Honda.

Joan Barreda si è classificato sesto dopo la tappa di 430 chilometri verso Alula e spera di poter continuare: "I tempi sono molto ravvicinati. Alla fine siamo tutti lì, vediamo. Domani non sarà facile perché alla fine un osso rotto provoca sempre fastidio, gonfiore e sarà una limitazione, ma cercheremo di compensare in qualche modo".

"L'anno scorso è stata davvero dura. Non lo so, ma domani sono un po' dubbioso, perché non so se riuscirò a salire sulla moto senza fastidi, o se il solo fatto di stare con il piede sulla pedana con tutto il peso sarà doloroso", ha concluso "Bang Bang", che è terzo in classifica generale, a poco più di due minuti dal leader Mason Klein.