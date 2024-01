Dakar | Barreda: "La mia motivazione è aiutare la Hero"

La gara più dura del mondo è difficile sia per i piloti di auto che di moto, anche se è ancora più rischiosa per i concorrenti a due ruote perché non sono protetti come gli altri con un telaio robusto. Questo è un problema che Joan Barreda ha sperimentato nella scorsa edizione: il pilota della Torreblanca è stato costretto ad abbandonare la gara dopo diverse cadute, nelle quali si è fratturato un dito del piede ed una vertebra.

Quando è successo, ha dovuto essere evacuato in elicottero e tutte le sue possibilità di ottenere quella che sarebbe stata la sua prima vittoria alla Dakar sono finite, e sono sorti dubbi sul futuro dello spagnolo. Nessuno sapeva se sarebbe tornato nel deserto dell'Arabia Saudita all'età di 40 anni, o se magari lo avrebbe fatto passando alle quattro ruote, ma si è presentata l'opportunità di tornare con Hero dopo la sua ultima partecipazione con una Honda ufficiale, anche se al di fuori della struttura HRC.

Prima di affrontare una delle sfide più difficili della sua carriera alla ricerca di un epico trionfo, lo spagnolo ha espresso giudizi positivi sulla sua nuova moto: "La moto è buona. Dopo l'estate ci ho fatto un po' di chilometri e, ovviamente, è diversa, ma va bene, soprattutto nel deserto aperto".

"Vedremo cosa riusciremo a fare, e questa è anche la motivazione della squadra", ha spiegato Joan Barreda, che ha anche spiegato che la sua motivazione non è vincere la Dakar per la prima volta, ma sostenere il produttore indiano. "La mia motivazione è aiutare la squadra, che negli ultimi anni è stata brava, migliorando poco a poco, e cerco di contribuire con la mia esperienza con tutto quello che posso fare".