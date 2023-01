Dakar | Barreda dopo il Prologo: "Ho avuto un problema di consumo"

Carica lettore audio

Joan Barreda affronta una nuova tappa della sua carriera alla Dakar nel 2023. Il pilota valenciano ha lasciato la squadra ufficiale Honda, dopo diversi anni di insuccessi e sfortuna, per partecipare all'edizione di quest'anno con un team privato (anche se continuerà a gareggiare con una CRF).

Portando il numero 5 sulla tabella, Barreda si è piazzato al quarto posto nella classifica della breve speciale del Prologo, a soli nove secondi da Toby Price, il vincitore di oggi.

"È andata abbastanza bene, sono partito in 15esima posizione", ha dichiarato Barreda ai microfoni di Motorsport.com. "Ero un po' preoccupato per la polvere, ma poi è andata abbastanza bene in quel senso".

"Ho cercato di non commettere errori, ma all'inizio ho visto che andavo un po' troppo veloce in tutte le curve, ma ero un po' bloccato in uscita. Poi ho cambiato le linee, andando più all'interno", ha ricordato Joan.

Ma nonostante la brevità del Prologo, il pilota della Honda non è stato esente dal soffrire i primi problemi del rally: "Alla fine abbiamo avuto un piccolo problema con il carburante, perché non abbiamo calcolato bene il consumo del serbatoio anteriore. In questi giorni sto testando un po' l'elettronica, ed ero un po' confuso se fosse il consumo di carburante o l'elettronica. Questo mi ha fatto esitare su un rettilineo e ho perso qualche secondo. Per il resto sono stato sicuro e senza errori".

Quando gli è stato chiesto di approfondire questi problemi elettrici, Barreda ha dichiarato che si trattava semplicemente di "lucidare le cose". "Abbiamo fatto molti chilometri con questa moto e le modifiche che ha, ma stiamo cercando di migliorarla. La partenza è sempre un po' difficile, ma con il passare dei giorni i giapponesi faranno sicuramente un buon lavoro con la moto".

Il quarto posto lo pone in una posizione privilegiata per la scelta della posizione di partenza della prima tappa della 45esima edizione. "Sceglieremo ora, ma credo che tutti vorranno partire il più indietro possibile", ha detto.

"C'è il rischio di polvere, che può creare situazioni pericolose, ma l'ultima parte della prova speciale ha un'area più aperta. All'inizio ci sono più canyon e può essere un po' più difficile. Ma con il risultato del Prologo avremo Nacho Cornejo che aprirà la pista ed altri che la aprono molto bene davanti, quindi anche questo ci dà tranquillità partendo dalle retrovie. È un'ottima posizione per la quale abbiamo lottato tutti oggi".

Guardando alle prime tappe della corsa, Barreda si è posto l'obiettivo di "mantenere la calma" e "restare concentrato". "In questi primi due giorni bisogna essere calmi e concentrati, perché sbagliare un canyon e finire in un altro significa perdere due, tre, cinque, dieci, quindici minuti... È lì che bisogna essere concentrati e quando le condizioni cambieranno vedremo se fare un altro tipo di tappa".

Gli è stato chiesto anche della festa di Capodanno, che per la prima volta coglierà il bivacco nel bel mezzo della gara (finora non era mai iniziata a dicembre). "La mia ragazza mi ha detto prima che era Capodanno e io non me lo ricordavo nemmeno".

"Sono molti anni che non festeggiamo troppo, ma questo è il nostro lavoro. Domani ci alzeremo molto presto, stiamo abituando il nostro corpo ad alzarsi presto; oggi era alle sei, domani sarà prima, alle cinque o alle quattro e mezza... il chip totale della Dakar".