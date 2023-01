Dakar | Auto: Terranova si ritira per forti dolori alla schiena

Carica lettore audio

La giornata che ospita la quinta tappa della Dakar 2023 si è aperta nella maniera peggiore per Orlando Terranova e il team che lo schiera, il Bahrain Raid Xtreme.

Il pilota argentino, assieme al suo navigatore Alex Haro Bravo, è stato costretto al ritiro nel corso della quinta prova di questa edizione del rally raid a causa del persistente dolore alla schiena che prova ormai da due giorni.

A provocare i lancinanti dolori fisici è stato un atterraggio molto forte avvenuto nella Tappa 3. Terranova ha provato a resistere terminando non solo quella tappa, ma anche quella di ieri.

Oggi, però, ha deciso che il persistere del malessere era davvero troppo. Ieri, infatti, aveva faticato a mantenere un passo competitivo tanto da perdere la Top 10 nella classifica generale.

L'annuncio del ritiro di Terranova è stato dato dal team BRX attraverso un breve comunicato apparso sul profilo ufficiale della squadra stessa sul social network Twitter.

Il comunicato recita così: "Il team BRX è molto dispiaciuto per il ritiro di Orlando Terranova, ritiro dovuto al mal di schiena apparso dopo un pesante atterraggio nel corso della Tappa 3".

"Adoriamo lavorare con lui e non vedevano l'ora di fare un'altra grande Dakar assieme, in cui avremmo potuto migliorare la quarta posizione assoluta colta assieme nella passata edizione del rally raid. A presto, amico!".

Il team BRX rimane così con una sola vettura in gara, quella affidata a Sébastien Loeb e al suo navigatore Fabian Lurquin. Sebbene l'alsaziano sia reduce dalla prima vittoria di tappa - ha vinto ieri la Tappa 4 - è si trova già molto lontano dai migliori per una serie di forature inquietante e un guasto meccanico. Tutto questo avvenuto in appena 48 ore.

#208 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Orlando Terranova, Alex Haro Bravo Photo by: A.S.O.