Dakar | Auto, Tappa 8: Sainz penalizzato, vince Loeb

Reazione ci si attendeva e reazione c'è stata. Audi Sport torna a vincere una tappa della Dakar 2023 dopo una serie di incidenti e guasti che l'hanno tolta definitivamente dalla classifica generale con tutte e tre le RS Q e-tron E2.

A interrompere la serie di giornate nere della casa di Ingolstadt è stato Carlos Sainz, primo nella Tappa 8 del rally raid più celebre al mondo, quella che ha portato la carovana da Al Duwadimi a Riyadh. Peccato poi che, pochi minuti dopo aver terminato la tappa, il 2 volte iridato abbia ricevuto una penalità di 5 minuti da aggiungere al tempo complessivo di tappa per aver superato il limite di velocità imposto a un controllo orario, facendolo scivolare dal primo al terzo posto.

Partito in prova per 31esimo, frutto dell'ennesima giornata sportivamente tremenda - quella di ieri per cercare di aiutare Mattias Ekstroem, fermatosi con la sospensione posteriore sinistra rotta - il madrileno di Audi Sport ha avuto il vantaggio di seguire le tracce dei mezzi entrati in prova prima di lui.

Questo lo ha aiutato nella navigazione e, per un talento come lui, è stato quasi banale portare a casa la tappa, ora unico vero obiettivo di Audi da qui al termine di questa edizione della Dakar. Sainz avrebbe vinto la prova con 1 minuto e mezzo di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, quel Sébastien Loeb anche lui in cerca di vittorie di tappa dopo una prima settimana in cui è stato colpito da diverse forature e problemi meccanici sulla Hunter della Prodrive.

Oggi, però, l'alsaziano ha ricevuto l'involontario regalo della penalità a Sainz e si è trovato con la vittoria di tappa tra le mani davanti al leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah.

Audi e Prodrive hanno costruito due vetture molto diverse per filosofie ingegneristiche, ma altrettanto veloci. Ma un altro particolare che hanno in comune è la mancanza dell'affidabilità necessaria per lottare contro un "carrarmato" come la GR Hilux che, tra gli altri, ha in dotazione Nasser Al-Attiyah.

Per Loeb la giornata di oggi è stata importante per rendere più salda la sua posizione in classifica generale. Chi invece continua a gestire il suo enorme vantaggio è proprio Nasser Al-Attiyah. Il pilota di punta del team Toyota Gazoo Racing South Africa ha firmato il secondo posto odierno e, così facendo, è addirittura riuscito ad aumentare il suo già cospicuo vantaggio costruito sino a questa mattina.

Henk Lategan, primo dei rivali e suo compagno di squadra, si è dovuto accontentare del quarto posto a 2 minuti e mezzo di divario dal leader della classifica generale. Questo significa che Al-Attiyah potrà riposarsi nella giornata di stacco, quella di domani, con un margine superiore all'ora e 3 minuti.

Ottimo quinto posto per Jakub Przygonski, unico esponente di spicco del team X-Raid al volante di una MINI John Cooper Works. Il polacco, così come Sainz, è partito piuttosto indietro e ha potuto usufruire dell'involontario aiuto di chi è entrato in prova per primo. Prodrive continua a ottenere buoni risultati anche grazie al francese Guerlain Chicherit, anche lui al volante di una Hunter ma gestita dal team GCK Motorsport. Il transalpino ha sfiorato la Top 5, arrivando più indietro di Przygonski di appena 2 secondi.

Ancora bene Lucas Moraes, esordiente al volante di una GR Hilux del team Overdrive Racing davanti all'esperto Romain Dumas e a Yazeed Al-Rajhi, vincitore di ieri e oggi nono a 17 minuti da Loeb. Chiude la Top 10 il lituano Vaidotas Zala con la Hunter Prodrive del team Teltonika Racing.

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah continua a dominare sul compagno di squadra Henk Lategan, Il margine del qatariota sul sudafricano è di un'ora e tre minuti. Il terzo posto rimane nelle inesperte ma veloci mani di Lucas Moraes, mentre grazie alla vittoria di tappa ottenuta oggi Sébastien Loeb sale al quarto posto della classifica generale dopo aver superato Giniel De Villiers.

LightWeight Prototype: Ferreira alla prima gioia

Giornata importante nella categoria LightWeight prototype, perché oggi l'ottava tappa è stata vinta da un esordiente. Si tratta di Joao Ferreira, pilota del team X-Raid Yamaha Supported.

Il pilota portoghese ha condotto a lungo la tappa nella sua classe, arrivando al traguardo dopo aver resistito agli attacchi della stella Francisco Lopez Contardo. Questo lo ha aiutato a vincere la prova con un margine di appena 17 secondi nei confronti del cileno del team Red Bull Can-Am Factory.

Terza posizione per il primo dei piloti del team Red Bull Off-Road Junior Team, Mitchell Guthrie, con Austin Jones che invece si è dovuto accontentare del quarto posto ma, soprattutto, di rosicchiare minuti importanti al leader della classifica generale, Guilaume De Mevius.

Il belga non è andato oltre l'11esima posizione assoluta di classe, perdendo così tempo prezioso nei confronti del rivale statunitense. Bel quinto posto per Ignacio Casale, con Cristina Gutierrez-Herrero che, invece, si è fermata al sesto posto. Giornata complessa per Seth Quintero, appena decimo a 7'51" dal vincitore di tappa.

Per quanto riguarda la classifica generale, Guillaume De Mevius continua a comandare la lassifica ma con soli 3'19" di vantaggio su Austin Jones. Quintero continua a occupare la quarta posizione, ma è attardato di un'ora dai due piloti che lo precedono.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 31h02'58” +0'10" 2 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h03'36" +20'00" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h20'22" 4 Lategan/Cummings Hunter Prodrive BRX +1h52''6" +2'00" 5 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h04'20" +4'00" 6 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +2h27'11" +2'00" 7 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2h37'00" 8 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +2h42'06" +8'00" 9 Han/Li SMG HW2021 +3h15'03" +1'00" 10 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +3h40'22" +0'10"