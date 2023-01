Dakar | Auto, Tappa 7: primo exploit di Al-Rajhi. Audi affonda

Carica lettore audio

A una settimana dall'avvio della Dakar 2023 sembrava difficile pronosticare una vittoria di tappa di Yazeed Al-Rajhi. Il saudita aveva appena annunciato il cambio di navigatore dopo l'infortunio occorso a Michael Orr, passando alle note del tedesco Dirk von Zitzewitz. Invece oggi, giornata che ha ospitato la Tappa 7 del rally raid più celebre al mondo, il successo del saudita è prontamente arrivato.

Il pilota del team Overdrive, al volante di una GR Hilux privata, ha firmato una grande tappa in cui ha portato a casa un successo senza storia. Il suo vantaggio nei confronti di Vaidotas Zala, primo dei rivali, è di quasi 9 minuti. Questo ben spiega quanto il saudita sia riuscito a dominare.

Fino al chilometro 192 la tappa sembrava apparecchiata per una minima riscossa Audi. In testa c'era Mattias Ekstroem, con l'unica RS Q e-tron E2 superstite e ancora nei piani alti della classifica dopo i due incidenti di ieri che hanno eliminato Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz.

Ma a quel punto lo svedese è stato costretto a fermarsi dopo aver urtato una pietra. Questa ha rotto cerchione, gomma e sospensione posteriore sinistra. L'ex pilota DTM si è fermato per cercare di ripararla, aiutato anche da Carlos Sainz arrivato in quel punto pochi istanti dopo di lui.

Le riparazioni dell'Audi hanno tolto Ekstroem dalla lotta per il successo di tappa, lasciando via libera ad Al-Rajhi, insidiato dalla Hunter Prodrive private di Vaidotas Zala e Guerlain Chicherit. Il pilota del team Overdrive, però, ha fatto la differenza negli ultimi due waypoint e ha aumentato il suo vantaggio in maniera esponenziale sfruttando bene anche la sua posizione di partenza odierna (39esimo).

Zala e Chicherit si sono dovuti accontentare di lottare tra di loro per la seconda posizione. Ad avere la meglio è stato il lituano del team Teltonika Racing, riconoscibile per la bella livrea blu della sua Hunter. Chicherit, invece, è arrivato più indietro di circa un minuto e 15 secondi dal compagno di marca.

Fuori dal podio di tappa le prime due Toyota GR Hilux ufficiali, quelle di Henk Lategan e Giniel De Villiers. I due sudafricani sono stati autore di una buona tappa, con Lategan che è anche riuscito a sfruttare l'andatura guardinga di Nasser Al-Attiyah (classificatosi fuori dalla Top 10) per recuperare qualche minuto nella classifica generale.

La prima Century CR6-T ufficiale è quella di Matthieu Serradori, sesto davanti alla Hunter Prodrive del team BRX affidata a Sébastien Loeb e Fabian Lurquin. Continua la bella gara di Lucas Moraes, ottavo oggi davanti a Brian Baragwanath e Romain Dumas.

Solo 12esimo il leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah. Il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa ha deciso di adottare una strategia di gara finalmente più tranquilla dopo gli incidenti che hanno tolto dalla classifica prima Loeb, poi Peterhansel e Sainz in appena 6 tappe.

Lightweight Prototype: Guthrie vince la tappa

Nella categoria dedicata ai veicoli leggeri a 4 ruote abbiamo assistito a un'altra tappa, la Tappa 7, in cui i primi al traguardo sono stati separati da pochi minuti. I primi 4 addirittura in 4 minuti.

A vincere la tappa è stato Mitchell Guthrie. Il pilota del team Red Bull Off-Road Junior è riuscito ad vere la meglio nei confronti di Francisco Lopez Contardo battendolo per 1'45".

Terzo posto per il compagno di squadra di Guthrie, ossia lo statunitense Seth Quintero arrivato a poco meno di 3 minuti dal connazionale. Niente da fare per Ignacio Casale, quarto di tappa ma davanti ad Austin Jones.

Il leader della classifica generale, Guillaume De Mevius, si è accontentato della quinta posizione, perdendo meno di 9 minuti da Guthrie e anche meno da rivali più vicini di lui nella graduatoria dei Lightweight Prototypes.

Il belga del Grallyteam continua a comandare la classifica generale con un vantaggio di 8'29" sul primo degli inseguitori, sempre Austin Jones, pilota del team Red Bull Off-Road Junior. Terza posizione per Seth Quintero, che però ha un divario di oltre un'ora dal belga.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 27h26'23” +0'10" 2 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h01'04" +20'00" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h11'24" 4 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +1h36'47" +4'00" 5 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h54'17" +2'00" 6 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +2h12'30” +2'00" 7 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +2h14'40" +8'00" 8 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2h17'26" 9 Han/Li SMG HW2021 +2h51'38" +1'00" 10 Baud/Boulanger Toyota GR Hilux T1+ +3h17'59” +50'00"