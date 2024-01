Dakar | Auto, Tappa 6A: Sainz virtualmente in testa, Al Rajhi KO

La Tappa di 48 ore della Dakar prevista nell'Empty Quarter fatto completamente di dune è iniziata questa mattina e ha subito regalato colpi di scena e incertezza. Yazeed Al Rajhi, fino a ieri leader della classifica generale dedicata alle Auto, è stato costretto al ritiro per un brutto incidente occorso nelle prime fasi della tappa odierna e ha così lasciato via libera a Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz di lottare per diventare il nuovo riferimento.

Come abbiamo spiegato nella giornata di ieri, oggi non esiste una classifica ufficiale perché ogni pilota ha avuto modo di scegliere a quale dei 7 bivacchi fermarsi. Ciò che creato uno scaglionamento tale tra i piloti da non poter stabilire una classifica vera e propria, sebbene all'ultimo punto della tappa in cui tutti i migliori sono transitati, il leader provvisorio è risultato Carlos Sainz.

Ma andiamo con ordine. La maggior parte dei piloti hanno scelto di fermarsi al bivacco D, ovvero al quarto dei 7 realizzati dall'organizzazione del rally raid. Tra questi Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Lucas Moraes, Seth Quintero, Martin Prokop, Guillaume De Mevius, Giniel De Villiers, Nani Roma, Mathieu Serradori. Tra i piloti di alta classifica, Stéphane Peterhansel si è fermato invece al bivacco C, quello precedente, ma in grave ritardo rispetto ai leader della classifica virtuale della maxi tappa.

Peterhansel è andato incontro a una tappa molto difficile, in cui ha dovuto far fronte a una foratura e a un problema al sistema idraulico. Ha così perso il servosterzo della sua Audi RS Q e-tron, perdendo tanti minuti dai migliori e, forse, anche la possibilità di lottare per il podio.

Alcuni piloti che hanno velleità di classifica, invece, hanno propeso per fermarsi al bivacco E. Tra questi Nasser Al-Attiyah, pilota Prodrive Nasser Team, Mattias Ekstroem di Audi Sport e Guerlain Chicherit sulla Toyota GR Hilux T1U del team Overdrive Racing. Per questo motivo stilare una classifica certa ha un senso relativo.

Eppure, prendendo come riferimento il bivacco C e quello D, Carlos Sainz si trova virtualmente in testa alla tappa e alla classifica generale Auto. Il madrileno comanda le operazioni con circa 4 minuti e mezzo di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Mattias Ekstroem, secondo, e con 5 minuti sulla Hunter Prodrive BRX di Sébastien Loeb. Al-Attiyah, primo rivale di Sainz, è sesto, ma a oltre 24 minuti da lui.

La seconda parte della Tappa 6, che chiameremo 6B, andrà in scena nella giornata di domani e darà indicazioni molto più precise riguardo la nuova classifica generale Auto della 46esima edizione della Dakar. Quello che è certo, è che Al Rajhi non sarà più della partita e Toyota, salvo clamorosi colpi di scena, non avrà occasioni per portare a casa il successo finale.