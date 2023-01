Dakar | Auto, Tappa 6: tris di Al-Attiyah. Audi nell'incubo

Carica lettore audio

La Tappa 6 della Dakar 2023 rischia di essere già il vero spartiacque di questa edizione, con Nasser Al-Attiyah sempre più solo nella lotta per la conquista del rally raid più celebre al mondo.

Il pilota della Toyota ha dominato la tappa odierna che ha portato la carovana della Dakar da Ha'il a Riyadh. 358 chilometri rta sabbia, dune e asfalto che hanno fatto da perfetto palcoscenico alla giornata forse decisiva per le sorti della classifica generale.

Nessun problema di sorta per il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa, capace di trionfare con 3 minuti e mezzo di vantaggio su Sébastien Loeb e Fabian Lurquin. Un duello che si è protratto per tutta la giornata, anche se, di fatto, l'alsaziano del tea, BRX non è mai stato vicino abbastanza per contendere la vittoria di tappa al campione in carica della Dakar.

Chi invece deve leccarsi le ferite è Audi Sport. Partita con il chiaro intento di contendere il successo a Toyota e BRX, il team di Ingolstadt ha praticamente perso ogni speranza di vincere questa edizione del rally raid allo stesso chilometro.

Al chilometro 212 della tappa sia Stéphane Peterhansel che Carlos Sainz sono stati autori di un incidente (due separati, stando a quanto affermato dai portavoce del team) che li ha portati a due epiloghi differenti, ma sostanzialmente uguali.

Edouard Boulanger, copilota di Peterhansel, è stato elitrasportato in ospedale a Riyadh per forti dolori alla schiena dovuti proprio all'incidente. Questo ha costretto Peterhansel al ritiro definitivo.

Nessun problema fisico per Carlos Sainz e Lucas Cruz, ma la loro RS Q e-tron E2 è stata la vettura maggiormente danneggiata. L'equipaggio spagnolo è dovuto rimanere fermo per diverse ore in attesa di poter riparare il mezzo. Questo ha posto fine anche alle loro speranze di successo.

Fermo per diverso tempo anche Yazeed Al-Rajhi per la rottura della sospensione posteriore destra sulla sua Toyota Hilux privata gestita dal team Overdrive. Il saudita è rimasto fermo a lungo al chilometro 216, ovvero 4 chilometri più avanti rispetto al luogo degli incidenti delle Audi di Peterhansel e Sainz.

Al-Attiyah si è così visto spalancare le porte verso quello che sarebbe il quinto successo alla Dakar della carriera, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto l'anno scorso ottenuto sempre sotto i colori della Toyota.

Il podio di tappa è stato completato da Henk Lategan, terzo pilota ufficiale di Toyota, staccato di 9 minuti dal compagno di squadra. Per Prodrive, invece, ottimo risultato anche da parte di Guerlain Chicherit, tornato nelle posizioni che contano e staccato di meno di 6 minuti dalla vettura gemella di Sébastien Loeb.

Chiude la Top 5 un'altra Hunter della Prodrive, quella privata del lituano Vaidotas Zala davanti all'unica Audi rimasta in classifica, quella di Mattias Ekstroem, e alla Toyota Hilux privata dell'esordiente brasiliano Lucas Moraes. Matthieu Serradori, al volante della prima Century CR6-T ufficiale, ha avuto la meglio nel duello con Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works del team X-Raid) per la settima piazza.

Nasser Al-Attiyah continua a comandare la classifica generale Auto della Dakar 2023 e ora ha oltre un'ora di vantaggio sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra Henk Lategan salito in seconda posizione dopo il ritiro di Stéphane Peterhansel e con Carlos Sainz ormai fuori dai giochi.

Strepitoso risultato - sebbene sia ancora provvisorio - per il rookie Lucas Moraes, tero a 6 minuti dal secondo posto di Lategan. Giniel De Villiers è salito in quarta posizione, a un'ora e 44 minuti da Al-Attiyah: questo significa che nelle prime 4 posizioni della generale ci sono ben 4 Toyota GR Hilux, di cui 3 ufficiali e quella privata (Team Overdrive) di Moraes.

Chiude la Top 5 l'Audi superstite, quella di Mattias Ekstroem, che è però molto vicina al quarto posto occupato dalla Toyota di De Villiers. Sébastien Loeb è risalito in sesta piazza, ma è staccato ormai di quasi 2 ore da Al-Attiyah.

Lightweight Prototype: De Mevius allunga

Guillaume De Mevius non si è fato intimorire da quanto accaduto ai suoi rivali passati per la vetta della classifica generale di categoria. Anzi, ha tratto nuove energie per vincere la sesta tappa di questa Dakar e allungare ulteriormente in classifica generale.

Il pilota belga del Grallyteam ha lottato contro tutti i principali rivali per il successo finale, sebbene sia rimasto da ieri in vetta con un ottimo bottino di minuti proprio su chi insegue.

Oggi De Mevius ha regolato praticamente in volata Austin Jones (Red Bull Off-Road Junior Team) e Seth Quintero, compagno di squadra di Jones. Ignacio Casale, invece, ha perso il podio di tappa proprio tra l'ultimo waypoint e la linea del traguardo.

Il pilota cileno, infatti, era riuscito a essere il primo inseguitore di De Mevius, ma poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a chiudere al quarto posto.

Nella classifica generale De Mevius ora comanda con quasi 9 minuti di vantaggio su Austin Jones, primo e per ora unico rivale. Terzo posto invece per Seth Quintero, ma il talento statunitense del team Red Bull Off-Road Junior è a oltre un'ora e otto minuti dal tempo complessivo del belga del Grallyteam.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 24h00'48” +0'10" 2 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h06'50" +20'00" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h13'19" 4 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +1h44'38" +4'00" 5 Ekstroem/Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +1h46'55" +15'00" 6 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h57'10" +2'00" 7 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +2h13'07" +2'00" 8 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2h13'30" 9 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +2h20'33" +8'00" 10 Han/Li SMG HW2021 +2h49'27" +1'00"