Dakar, Auto, Tappa 3: Sainz svetta ed è il nuovo leader!

Dopo la vittoria Toyota firmata ieri da Giniel De Villiers, MINI torna al successo nella terza tappa della Dakar 2020, la prima ad anello, che ha visto i protagonisti del Rally Raid partire ed arrivare a Neom. Carlos Sainz è stato il migliore a interpretare una tappa davvero insidiosa, tanto da riscrivere ancora una volta la classifica generale.

l madrileno del team MINI X-Raid ha sfruttato la vittoria di tappa - prova in cui Carlos ha quasi sempre comandato le operazioni nei momenti salienti - per issarsi davanti a tutti, facendo anche meglio di un ottimo Nasser Al-Attiyah, colpito nelle prime due prove da ben 6 forature complessive, 3 per giornata.

Ed è proprio il qatariota del team Toyota Gazoo Racing il primo inseguitore di Sainz sia nella tappa che nella classifica generale. Oggi l'ex iridato WRC2 ha accumulato un ritardo di 3'31 da Sainz, elevando così il suo gap dalla vetta della generale ora quantificabile in 4'55". Un nulla.

MINI può sorridere anche grazie a un privato, il polacco Jakub "Kuba" Przygonski, il quale era partito con grandi aspettative in questa edizione della Dakar ma che dopo pochi minuti di gara è stato costretto a rivalutare. Sebbene sia molto distante dai migliori, il polacco è stato autore di una prova di sostanza che lo ha portto a chiudere al terzo posto davanti al saudita Yasir Seaidan, del Race World Team (MINI JCW 4x4).

Arriva il primo acuto per Fernando Alonso, bravissimo a riprendersi dalla giornata nera di ieri che lo ha tolto di mezzo dai piani alti della classifica generale. Oggi l'asturiano del team Toyota Gazoo Racing è stato esemplare, bravo in ogni situazione, tanto da recuperare subito posizioni e chiudere meritatamente in Top 5 a 6'14" da Sainz e davanti a un pilota navigato come Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota team), ora addirittura quarto nella classifica generale.

Stéphane Peterhansel è stato a lungo in lotta per le prime posizioni, ma negli ultimi 2 Waypont ha perso tanti minuti, arrivando al traguardo dovendosi accontentare di un settimo posto insipido rispetto alle aspettative di inizio tappa. Il pluri-campione della Dakar si trova ora in quinta piazza, staccato di 19 minuti dal compagno di squadra Carlos Sainz.

I due protagonisti di ieri, Orlando Terranova e Giniel De Villiers, non sono riusciti a ripetere le grandi prestazioni di ieri. Il pilota argentino ha perso la leadership della corsa dopo aver chiuso ottavo nella tappa di oggi a oltre 16 minuti da Sainz, mentre De Villiers - vincitore della seconda tappa - oggi non è andato oltre il nono posto davanti a Bernhard Ten Brinke. Da segnalare inoltre le prestazioni opache di Mathieu Serradori - sebbene rimanga nelle zone nobili della classifica - e di Vaidotas Zala, vincitore della prima tappa di questa Dakar.

La gara perde uno dei suoi protagonisti, Khalid Al Qassimi, per un incidente avvenuto al chilometro 298. Il pilota emiratino ha commesso un errore finendo per capottare più volte la Peugeot 3008DKR privata, gesita dl team PH Sport. Lui e il suo navigatore Xavier Panseri sono usciti incolumi dalla carambola, da cui la vettura è uscita distrutta, ma sono stati poi portati al bivacco per essere visitati dal team medico della Dakar in modo tale da scongiurare ogni tipo di lesione. E' stato costretto al ritiro anche Vladimir Vasilyev. Al chilometro 284 la MINI del russo ha preso fuoco, costringendolo al ritiro immediato dalla competizione. Un vero peccato per lui, perché al momento del ritiro occupava la nona piazza provvisoria di speciale.

Dakar - Classifica generale dopo la Tappa 3