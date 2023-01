Dakar | Auto, Tappa 2: vince Al-Attiyah. Loeb crolla

Carica lettore audio

Ai primi due successi targati Audi, oggi Nasser Al-Attiyah e Toyota hanno risposto. Il qatariota ha vinto la Tappa 2 della Dakar 2023, che ha portato la carovana da Sea Camp ad Alula dopo 430 chilometri cronometrati.

L'attacco di Al-Attiyah era atteso, soprattutto dopo i problemi che il campione in carica della Dakar ha avuto ieri. Oggi ha dovuto sudare diverse camicie per cogliere il primo successo di tappa. Appena 14 i secondi con cui ha battuto il compagno di marca Erik Van Loon.

L'olandese è stato la grande sorpresa della giornata con la Toyota Hilux del team Overdrive. Entrato in prova per 41esimo, Van Loon è andato in testa a metà tappa, dopo un crollo inaspettato di Yazeed Al-Rajhi.

A quel punto la vittoria di tappa sembrava nelle sue mani, ma Al-Attiyah è risultato fenomenale negli ultimi due waypoint e ha conquistato meritatamente il successo.

Terza posizione per Carlos Sainz con la prima Audi al traguardo di tappa. Lo spagnolo, reduce dalla vittoria di tappa di ieri, è riuscito a limitare i danni in una prova in cui ha faticato a tenere il ritmo di Al-Attiyah per una posizione di partenza non certo facile.

Torna a farsi vedere Matthieu Serradori, quarto al volante della prima Century dopo un avvio in sordina, mentre Lionel Baud ha accarezzato a più riprese l'idea di giocarsi il podio con Carlos Sainz, ma crollando negli ultimi due waypoint ha ceduto strada al madrileno dell'Audi, chiudendo poi quinto assoluto.

Giniel De Villiers torna a farsi vedere il Top 10 dopo una prima tappa da dimenticare. Il sudafricano di Toyota ha preceduto un'altra sorpresa di giornata, il rookie francese Simon Vitse del team MD Rally al volante di un Optimus.

Ford all'ottavo posto grazie a Martin Prokop davanti alla Toyota dell'argentino Juan Cruz Yacopini, mentre al decimo posto ecco la seconda Optimus del team MD Rallye Sport affidata a Pascal Thomasse.

Giornata molto difficile per tanti grandi protagonisti, a partire da Yazeed Al-Rajhi. Il saudita del team Overdrive ha subito un passivo di 31'03, ma peggio è andata a Stéphane Peterhansel. Il 14 volte vincitore della Dakar non è andato oltre il 16esimo posto in ritardo di 32'22" da Al-Attiyah.

Molto male anche Henk Lategan, 18esimo a 33'12" di ritardo dal compagno di squadra. Chi però ha davvero arrancato sono stati entrambi i piloti del team BRX. Orlando Terranova è solo 26esimo a un'ora e 6 minuti ritardo, ma peggio ha fatto Sébastien Loeb, 17esimo, a un'ora e mezza da Al-Attiyah. Di fatto, salvo clamorose sorprese, già fuori dai giochi per il successo finale. L'alsaziano è stato frenato da 3 forature e poi si è fermato altre volte nel tentativo di riparare le gomme danneggiate e proseguire.

Con quanto accaduto oggi, la classifica generale vede ancora in testa Carlos Sainz su Audi con 2 minuti di margine su Al-Attiyah. Il qatariota ha anche subito una penalità di 10" da sommare al tempo complessivo nella generale.

Grazie all'ottima prova di oggi, Matthieu Serradori è salito in terza posizione nella classifica generale davanti al rookie Simon Vitse. Giniel De Villiers completa la Top 5. I piloti che occupano dal terzo al quinto posto hanno già un ritardo pari o superiore ai 25 minuti da Carlos Sainz. Al momento si prospetta una lotta a due - Sainz e Al-Attiyah - per la vittoria assoluta. Ancora in Top 10 Stéphane Peterhansel, ma in ritardo di 36 minuti dal compagno di squadra Sainz.

Lightweight Prototype: svetta Mitchell Guthrie

Nella classe Lightweight Prototype arriva la prima vittoria in questa Dakar 2023 di Mitchell Guthrie. Lo statunitense del team Red Bull Off-Road Junior USA ha preceduto il leader della classific generale, Francisco Lopez Contardo, di appena 1 minuto e 25 secondi.

Terzo posto per il compagno di squadra di Guthrie, ovvero Seth Quintero. L'americano continua a mantenere un approccio molto cauto rispetto alla passata edizione, anche se resta da capire quando proverà a rompere gli indugi e andare alla ricerca del primo posto nella classifica generale.

Guillaume De Mevius si è fermato al quarto posto davanti al secondo compagno di squadra di Guthrie, ovvero Austin Jones. In ripresa Christina Gutierrez-Herrero, oggi sesta.

Per quanto riguarda la classifica generale della categoria, Francisco Lopez Contardo comanda con un margine di 8'43" su Seth Quintero e 8'53" su Guillaume De Mevius. Grazie al successo di oggi Guthrie è tornato sotto i 10 miuti di ritardo dal cileno, occupando la quarta posizione.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 8h34'26” 2 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ +2'12" +0'10" 3 Serradori/Minaudier Century CR6-T +24'55" 4 Vitse/Lefebvre Optimus Evo 4 +25'40" 5 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +26'38" +2'00" 6 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +27'59" 7 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +35'24" 8 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +36'08" 9 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +39'13" +8'00" 10 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +39'52"