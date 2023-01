Dakar | Auto, Tappa 14: Al-Attiyah vince il rally raid dominando

Carica lettore audio

Oggi è una giornata che Nasser Al-Attiyah faticherà a dimenticare. Il qatariota ha infatti vinto per la seconda volta consecutiva la Dakar e per la quinta totale nella sua già strepitosa carriera. Un successo arrivato dominando, pur senza mostrare questa superiorità nei confronti degli avversari.

Poche le vittorie di tappa in questa edizione 2023 del rally raid più celebre al mondo, appena 3, ma un vantaggio nella classifica generale che lascia pochi dubbi sulla qualità della gara messa in piedi dall'esperto pilota del team Toyota Gazoo Racing South Africa.

La sua indole è sempre stata quella di andare all'attacco, in ogni edizione. Ma da qualche anno a questa parte ha imparato a spingere solo nei momenti opportuni e giocare d'attesa per la maggior parte del tempo. Quest'anno la tattica adottata ha prodotto i frutti sperati.

Ha spinto le Audi a dare il massimo nella prima settimana e, così facendo, ha indotto al ritiro prima Stéphane Peterhansel, poi anche Carlos Sainz. Sébastien Loeb, rivelatosi l'unico pilota in grado di sostenere il ritmo di Al-Attiyah fino al traguardo, ha però perso tempo prezioso nelle tappe con pietre taglienti, che lo hanno portato a forare innumerevoli volte.

Dopo le tre vittorie di tappa, arrivate nelle prime 5 tappe, Al-Attiyah ha poi lasciato sfogare Loeb, autore di una serie record di 6 vittorie di stage consecutive con cui ha battuto il precedente primato appartenente ad Ari Vatanen, raggiungendo le 7 vittorie di speciale totali in questa edizione della Dakar.

A proposito di Ari Vatanen, Al-Attiyah, grazie a questo successo, ha staccato la leggenda di WRC e Dakar salendo al secondo posto di tutti i tempi per successi nella classe Auto: 5 contro i 4 di Vatanen. L'unico pilota a fare meglio di loro è Stéphane Peterhansel, con 8 successi in carriera (14 contando anche quelli ottenuti sulle 2 ruote).

Un plauso va anche alla Toyota, capace di realizzare una vettura come la GR Hilux T1+. Sicuramente la meno interessante dal punto di vista tecnologico, ma la più veloce e, al contempo, più affidabile considerando anche il piazzamento delle altre vetture ufficiali giapponesi e quelle private. Un dominio che spiega l'ottimo lavoro fatto nella realizzazione e lo sviluppo di un'arma, la Hilux, che di anno in anno è diventata sempre più competitiva combattendo con Peugeot, MINI e ora Audi e Prodrive.

Per la cronaca, Prodrive ha firmato il settimo successo di tappa consecutivo, il nono su 14 tappe in questa Dakar, grazie al secondo successo di stage ottenuto dal francese Guerlain Chicherit. Il pilota del team GCK Motorsport ha confermato la bontà delle Hunter negando il successo di tappa all'Audi di Mattias Ekstroem per 1'36".

Terzo posto per Henk Lategan con la prima delle Toyota GR Hilux ufficiali al traguardo, davanti a Sébastien Loeb. Oggi l'alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme non è andato alla ricerca del successo di tappa: si è accontentato di rinsaldare il secondo posto nella classifica generale che lo porta a pareggiare il suo miglior irusltato alla Dakar, che, per altro, aveva ottenuto nel 2022.

Chiude la Top 5 la MINI John Cooper Works del team X-Raid affidata a Jakub Przygonski. Il polacco ha messo alle spalle le due Toyota GR Hilux, quella ufficiale di Giniel De Villiers e quella privata del saudita Yazeed Al-Rajhi. Nasser Al-Attiyah si è accontentato del nono posto davanti al bravo esordiente Lucas Moraes, altro pilota Toyota, ma del team Overdrive Racing.

Giornata molto sfortunata per Matthieu Serradori. Il francese, pilota di punta del team Century, è stato costretto al ritiro proprio nell'ultima tappa a causa del cedimento del motore della sua Century CR6-T dopo appena 19 chilometri dal via della prova. In questo modo il transalpino è stato costretto ad alzare bandiera bianca e perdere l'occasione di chiudere nella Top 10 dell'evento.

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah ha vinto la Dakar 2023 con un vantaggio di un'ora e 20 minuti di vantaggio su Sébastien Loeb. Un abisso dovuto, come raccontato, all'ottima tattica di gara adottata dal qatariota. Il pilota della Toyota ha anche vinto la classifica riservata ai veicoli a 2 ruote motrici.

Per Loeb la soddisfazione di aver compiuto un grande recupero dopo i problemi della prima settimana che lo avevano portato fuori dalla Top 10 a metà della prima settimana di gara, ma anche aver infranto il record di vittorie di tappa consecutive che apparteneva fino a ieri ad Ari Vatanen.

La sorpresa di questa Dakar è Lucas Moraes. Il pilota brasiliano del team Overdrive Racing, alla prima apparizione al rally raid della carriera, ha colto il terzo posto nella classifica generale. Quindi un grande podio, considerando che alle sue spalle è riuscito a tenere le altre due Toyota Hilux ufficiali, quelle di Giniel De Villiers e Henk Lategan.

Ottimo il sesto posto ottenuto da Martin Prokop. L'ex pilota WRC, ora alfiere del team Orlen Benzina, al volante di una Ford Raptor RS Cross Country, ha ottenuto il miglior risultato della carriera alla Dakar (vincendo anche la classifica dedicata alle 2 Ruote Motrici per piloti privati) precedendo di oltre un'ora Juan Cruz Yacopini. L'argentino ha battuto Wei Han e Sebastian Halpern nella lotta per il settimo posto, mentre la Top 10 è stata completata dal vincitore dell'ultima tappa, Guerlain Chicherit.

LightWeight Prototype: Jones vince tappa e Dakar

Austin Jones conclude la Dakar nel miglior modo possibile, ovvero vincendo la tappa e mettendo il sigillo al successo nella classe LightWeight Prototype dominando nella stessa maniera in cui lo ha fatto Nasser Al-Attiyah nella classe Auto.

Il pilota statunitense del team Red Bull Off-Road Junior ha battuto nella tappa di oggi il compagno di squadra Seth Quintero, penalizzato anche con 2 minuti ulteriori da aggiungere alla classifica finale che hanno consentito a Jones di vincere la prova.

Lo stesso duello ha tenuto banco nelle ultime giornate di gara per ciò che concerne la classifica generale, con Jones che però ha potuto gestire un vantaggio enorme, quasi un'ora, nei confronti di Quintero. Una Dakar, quella di Jones, fatta di ottimi piazzamenti e di attesa.

A consegnargli la vetta della classifica generale sono stati gli errori e le sfortune dei diretti rivali, a partire da Mitchell Guthrie, altro suo compagno di squadra, proseguendo poi con Francisco Lopez Contardo, con Seth Quintero e, infine, con Guillaume De Mevius.

Il pilota belga del Grallyteam è stato forse il pilota più forte di questa Dakar, nella classe LightWeight Prototypes. Ma a tre tappe dalla fine è stato costretto a perdere un'ora e mezza a causa di un guasto sul suo mezzo e a dire addio alle speranze di vittoria.

De Mevius si è comunque parzialmente riscattato, chiudendo alla fine al terzo posto, chiudendo a un'ora e 29 minuti da Austin Jones. Bella soddisfazione per Cristina Gutierrez-Herrero, che chiude al quarto posto nella generale realizzando inoltre un passo avanti molto importante rispetto alla passata stagione.

Chiude la Top 5 Francisco Lopez Contardo, anche lui deluso per il potenziale mostrato e il risultato finale, ben al di sotto delle sue aspettative inziali.

Dakar 2023 - Auto - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 45h03'15” +1'10" 2 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h20'49" +6'10" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h38'31" +2'00" 4 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h29'12" +4'00" 5 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +2h36'23" +20'10" 6 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +3h40'44" 7 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +4h27'09" +0'10" 8 Han/Li SMG HW2021 +4h29'21" +1'00" 9 Halpern/Graue MINI JCW X-Raid +4h42'38" +15'00" 10 Chicherit/Winocq Hunter Prodrive GCK +5h22'10" +1'10"