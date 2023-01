Dakar | Auto, Tappa 12: Loeb continua il suo filotto

Carica lettore audio

Sébastien Loeb continua a inanellare vittorie di tappa alla Dakar 2023. L'alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme ha colto il sesto successo di speciale vincendo la Tappa 12, la seconda parte della Marathon, che ha portato la carovana da Empty Quarter a Shaybah dopo 185 chilometri cronometrati.

Il 9 volte iridato WRC era alla caccia della seconda posizione nella classifica generale e grazie al risultato odierno - la quinta vittoria di tappa consecutiva - è riuscito nel suo intento. Un grande recupero per Loeb, che dopo 4 tappe era addirittura scivolato fuori dalla Top 10 a causa di numerose forature e un guasto sulla sua Hunter realizzata dalla Prodrive.

La vettura britannica, poi, non ha più avuto grossi inconvenienti, tanto da permettere a Loeb di spingere sempre e arrivare a vincere 5 tappe di fila, 6 in totale sino a questo momento e recuperare su Lucas Moraes fino a superarlo quando ormai mancano appena 2 tappe al termine di questa edizione del rally raid più celebre al mondo.

Loeb ha regolato l'Audi superstite, quella di Mattias Ekstroem, in ritardo di poco più di 3 minuti dal tempo di riferimento di questa prova. Ekstroem sfiora da diversi giorni la vittoria di tappa, ma continua a firmare Top 3 a conferma di quanto sia prestazionale la RS Q e-tron E2. L'unico successo di Ekstroem in questa Dakar rimane quello ottenuto nel prologo, lo scorso 31 dicembre.

Chi invece non ha alcun bisogno di spremere la propria vettura e mostrare tutto il suo potenziale è Nasser Al-Attiyah. Il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa ha colto il terzo tempo di tappa, a 12 secondi da Ekstroem. Per lui questa Dakar diventa più dolce ogni tappa che passa, perché si avvicina a un altro successo che, qualora arrivasse, sarebbe il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nel 2022 e il quinto complessivo della carriera.

Sono 7 invece i minuti di ritardo di Guerlain Chicherit, primo privato al traguardo di oggi con la seconda Hunter Prodrive, la prima di GCK Motorsport. Il francese ha regolato la MINI John Cooper Works di Jakub Przygonski, finalmente in Top 5 dopo numerosi tentativi in questa seconda settimana di gara. Il polacco di X-Raid ha avuto la meglio su Matthieu Serradori per poco meno di un minuto.

Sempre solido Martin Prokop con la Ford Raptor RS Cross Country preparata dal team Orlen Benzina, oggi settimo davanti alla Toyota GR Hilux privata di Yazeed Al-Rahi (Overdrive Racing). Giniel De Villiers continua a pensare alla classifica generale e il nono posto di oggi ne è la prova. Lucas Moraes, invece, perde la terza posizione nella classifica generale anche per via del decimo tempo firmato oggi. Il brasiliano ha perso più di 11 minuti da Loeb, ma la sua Dakar rimane di alto spessore, essendo la prima della carriera.

Giornata disastrosa per Henk Lategan. Il sudafricano, pilota ufficiale Toyota, è incappato in un problema a inizio tappa che gli ha fatto perdere oltre mezz'ora e la possibilità di lottare per il podio nella classifica generale di questa Dakar. Questo intoppo gli farà perdere diverse posizioni.

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah continua a comandare e ha saldamente la vittoria in pugno. Sébastien Loeb, nuovo primo inseguitore del qatariota, ha oltre un'ora e 20 minuti di distacco. Lucas Moraes scende in terza posizione, mentre in quarta è salito Giniel De Villiers. Henk Lategan, infatti, è scivolato nell'ultima posizione della Top 5.

LightWeight Prototype: vince Guthrie, Jones controlla

La terzultima tappa della Dakar 2023 ha visto Ignacio Casale beffato clamorosamente da Mitchell Guthrie. Partito molto indietro per via della posizione di chiusura della tappa di ieri, il pilota statunitense ha colto il successo quando ormai tutti gli altri erano già arrivati al traguardo da diverse ore.

Il pilota cileno, però, ha regolato Guillaume De Mevius, oggi determinato più che mai a rifarsi dopo aver perso clamorosamente le sue grandi chance di vittoria nella tappa di ieri, in cui è stato costretto a perdere oltre un'ora e mezza.

Oggi il belga ha chiuso terzo per appena 23 secondi di ritardo da Casale, ma è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Cristina Gutierrez-Herrero, ottima quarta e prima pilota del team Red Bull Can-Am Factory.

Dietro la spagnola ecco il leader della classifica generale di classe, Quell'Austin Jones che dovrà solo gestire il suo enorme vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, il compagno di squadra Seth Quintero che oggi non è andato oltre il decimo posto di tappa.

Per quanto riguarda la classifica generale, Jones comanda con un'ora e 4 minuti di vantaggio nei confronti di Quintero. Grazie al secondo posto ottenuto oggi, De Mevius è tornato in zona podio superando Francisco Lopez Contardo.

Difficilmente, però, il belga riuscirà a risalire e migliorare la sua posizione corrente: Quintero, pilota che lo precede, ha un margine di oltre 21 minuti su di lui e al termine di questo rally raid mancano appena 2 tappe.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 41h16'25” +0'10" 2 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h27'10" +4'10" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h29'11" 4 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h22'21" +4'00" 5 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +2h34'21" +20'10" 6 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +3h00'26" 7 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +3h34'23" +8'00" 8 Han/Li SMG HW2021 +4h11'38" +1'00" 9 Serradori/Minaudieur Century CR6-T +4h17'38" 10 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +4h17'53" +0'10"