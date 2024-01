Dakar | Auto, Tappa 11: Loeb crolla. Sainz a un passo dal successo

La Tappa 11 della Dakar 2024 ha probabilmente sancito la fine delle ostilità per la vittoria finale della classe Auto. Carlos Sainz è ormai avviato a conquistare il quarto successo al rally raid più celebre al mondo. Se così fosse, sarebbe il quarto con altrettante Case: Volkswagen, Peugeot, MINI e, se domani dovesse chiudere davanti a tutti nella generale, anche con Audi.

Il madrileno oggi non ha gestito il vantaggio. Ha cercato di mettere in crisi il suo unico avversario, Sébastien Loeb, sfruttando l'ottima posizione di partenza rispetto all'alsaziano. Al chilometro 132 la vera svolta della tappa e, probabilmente, della gara, con Loeb che è stato costretto a fermarsi a causa della rottura dell'A-arm della sospensione anteriore destra sulla sua Hunter.

Una volta sceso per verificare il danno, Loeb ha capito che non ci sarebbe più stato nulla da fare. Al passaggio di Sainz, mentre lui era intento a segnalare il veicolo fermo, i due hanno scambiato un paio di cenni per chiarire che tutto fosse a posto dal punto di vista fisico, poi il madrileno ha proseguito il suo percorso.

Quando tutto sembrava ormai deciso, con Loeb addirittura annunciato come ritirato da chi gestisce la comunicazione per la Dakar, Sébastien ha trovato un aiuto nel team YunXiang. La squadra giapponese, composta da Feilong Liu e Yicheng Wang, si è fermata e ha ceduto le componenti necessarie a Loeb, il quale è così riuscito a proseguire la tappa in modo insperato.

Mentre Carlos Sainz è arrivato comodamente al traguardo, per altro firmando il terzo posto di tappa, Loeb ha iniziato a spingere per cercare di mantenere almeno la terza posizione nella classifica generale. Séb non poteva sapere che Lucas Moraes si trovava a sua volta in difficoltà, tanto da perdere la Top 3.

Al traguardo, Loeb si è comunque trovato in terza posizione, ma solo per via del problema che ha fermato il pilota brasiliano del team Toyota Gazoo Racing. Guillaume De Mevius, grazie al secondo posto di tappa, ha beffato il pilota del team Bahrain Raid Xtreme, salendo in seconda posizione nella classifica generale con un margine di 7 minuti sul nuovo rivale.

A proposito della tappa, Guerlain Chicherit ha concesso il bis vincendo la prova che ha portato la carovana da Al-Ula a Yanbu, sede dell'arrivo della gara nella giornata di domani quando sarà svolta l'ultima tappa ad anello, con partenza e arrivo nella stessa città.

Per Chicherit si tratta della seconda vittoria di tappa consecutiva dopo quella ottenuta ieri, mentre Overdrive Racing festeggia anche la doppietta proprio grazie al secondo posto di Guillaume De Mevius. Un 1-2 che dimostra la forza del team privato che schiera le Toyota Hilux T1U, mentre quelle ufficiali sono tutte dietro i due piloti divenuti di punta dopo il ritiro di Al-Rajhi avvenuto nei primi chilometri della Tappa 6.

Detto del terzo posto di Carlos Sainz con la prima Audi RS Q e-tron, dietro di lui troviamo il compagno di squadra Mattias Ekstroem. Lo svedese, pur essendo fuori dalla Top 10 nella classifica generale, ha fatto vedere passi avanti eccezionali rispetto alla passata edizione e sarebbe un peccato chiudesse la sua avventura in Medio Oriente così come invece farà di certo Audi al termine di questa 46esima edizione della Dakar.

Chiude la Top 5 di Tappa Saood Variawa, al miglior risultato 2024 al volante della prima Toyota GR Hilux T1U ufficiale. Bene anche Vhristian Lavieille, sorprendente sesto davanti a un altro pilota del team Overdrive Racing, l'argentino Juan Cruz Yacopini. Vaidotas Zala ha portato la prima MINI John Cooper Works in ottava piazza davanti alla Ford M-Sport di Nani Roma. Chiude la Top 10 Guy David Botterill con la seconda Toyota Hilux ufficiale.

Per quanto riguarda la classifica generale, Carlos Sainz e Audi Sport sono ormai lanciati verso la vittoria finale. Al successo manca una sola tappa, quella di domani, mentre alle sue spalle Cuillaume De Mevius e Sébastien Loeb lotteranno fino all'ultimo chilometro per aggiudicarsi la piazza d'onore.

Il belga del team Ovedrive Racing ha un ritardo di quasi un'ora e mezza dal madrileno dell'Audi, mentre Loeb è a un'ora e 36 minuti dall'ormai ex rivale per il successo. Entrambi, però, dovranno stare ben attenti a Cuerlain Chicherit, quarto e a pochi minuti dal podio. Il francese di Ovedrive Racing è il pilota più in forma del momento e c'è da stare certi che domani proverà a fare il tris per salire sul podio.

Dakar 2024 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 11