Dakar | Auto, Tappa 11: Loeb firma il pokerissimo

Ancora Sébastien Loeb, sempre Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato WRC non può più aspirare alla vittoria assoluta della Dakar 2023 (salvo clamorosi eventi) ma continua a inanellare vittorie di tappa e a incrementare confidenza con il rally raid che ormai da diversi anni insegue per inserirlo nel suo già incredibile palmarés.

Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha vinto la Tappa 11, quella che ha portato la carovana da Shaybah all'Empty Quarter dopo 274 chilometri cronometrati tra pietre, sabbia e dune. Anche in questo caso la lotta per il successo di tappa è stata all'ultimo respiro.

Loeb ha infatti vinto con poco più di 2 minuti di vantaggio su un'altra Hunter realizzata dalla Prodrive, quella del team GCK Motorsport affidata al bravo francese Guerlain Chicherit. Una doppietta per Prodrive che continua a confermare la bontà della Hunter versione 2023 e aumenta i rimpianti per i guai patiti nei primi 3-4 giorni di gara.

Senza quelli, probabilmente Loeb sarebbe in piena lotta per la vittoria assoluta della Dakar nella classe Auto. Invece ora si trova a inseguire l'esordiente Lucas Moraes, ancora secondo e oggi primo pilota al traguardo al volante di una Toyota GR Hilux T1+.

Se Chicherit ha perso la battaglia per la vittoria di tappa di un soffio, ha contenuto il ritorno di Mattias Ekstroem per un battito di ciglia. Alla fine della tappa sono stati 10" i secondi in favore del francese, con Ekstroem, unico pilota Audi Sport ancora in gara dopo i ritiri di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, che si è dovuto accontentare del terzo posto.

Moraes, invece, si è fermato al quarto posto, staccato di quasi 4 minuti dal podio e davanti al compagno di squadra e leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah per 30 secondi netti. Il qatariota del team Toyota Gazoo Racing continua a gestire il suo enorme vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, proprio quel Moraes che oggi lo ha preceduto.

Appena fuori dalla Top 5 Henk Lategan, il quale vede allontanarsi ogni giorno di più la possibilità di salire sul podio alla fine dell'evento. Il sudafricano ha chiuso sesto, a poco più di un minuto da Al-Attiyah e precedendo la seconda Toyota GR Hilux del team Overdrive, quella di Yazeed Al-Rajhi.

Matthieu Serradori, pilota ufficiale del team Century al volante di una CR6-T ha beffato nell'ultimo waypoint Giniel De Villiers, portando a casa l'ottava posizione proprio davanti al sudafricano del team Toyota ufficiale. La Top 10 è stata completata dal Ford Raptor RS Cross Country dell'ex pilota WRC Martin Prokop.

Per quanto riguarda la classifica generale, Nasser Al-Attiyah continua a dominare e a controllare il suo grande margine su Lucas Moraes, primo degli inseguitori. Tra i due c'è un'ora e 21 minuti.

L'esordiente brasiliano del team Overdrive Racing dovrà però stare molto attento, perché Loeb - che continua a macinare vittorie di tappa - gli rosicchia minuti giorno dopo giorno e ora è a 9 minuti dal secondo posto.

Henk Lategan non è ancora tagliato fuori definitivamente dalla lotta per il podio, ma sta perdendo minuti preziosi giorno dopo giorno. Il suo ritardo dal gradino più basso del podio è salito a quasi 20 minuti.

LightWeight Prototype: De Mevius abbandona i sogni di gloria

Sembrava ormai tutto apparecchiato per il successo di Guillaume De Mevius nella categoria LightWeight Prototype, invece per il belga del Grallyteam è arrivata una doccia fredda inattesa.

A inizio prova, dopo pochi chilometri dal via della Tappa 11, De Mevius è stato costretto a fermare il proprio mezzo a causa di un guasto meccanico che gli ha fatto perdere oltre un'ora e mezza dai migliori e, di conseguenza, anche la possibiità di vincere la Dakar.

Un colpo durissimo per De Mevius, che ora ha lasciato spazio all'incredulo Austin Jones. Il pilota statunitense del team Red Bull Off-Road Junior si trova catapultato in vetta alla classifica generale con 55 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra Seth Quintero.

Per la cronaca, grande giornata per il Portogallo con la doppietta firmata da Ricardo Porem e Joao Ferreira, ma ancora più dolce per il team X-Raid Yamaha Supported, capace di firmare un'insperata tripletta di tappa grazie al terzo posto del cileno Ignacio Casale.

Quarto e quinto posto per Quintero e Jones, seguiti dalla solita costante Cristina Gutierrez-Herrero al sesto posto. Nella classifica generale, detto dei primi due - Jones e Quintero - troviamo Francisco Lopez Contardo salito al terzo posto e, dunque, sul podio virtuale. Cristina Gutierrez-Herrero è quarta a 17 minuti dal gradino più basso del podio quando mancano ancora 3 tappe alla fine delle ostilità.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 39h16'33” +0'10" 2 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h21'04" 3 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h30'41" +4'10" 4 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h49'17" +20'10" 5 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h14'18" +4'00" 6 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2'53'59" 7 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +3h03'54" +2'00" 8 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +3h24'31" +8'00" 9 Han/Li SMG HW2021 +3h54'07" +1'00" 10 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +4h08'31" +0'10"