Dakar, Auto, Tappa 10: Sainz vince e allunga. Alonso capotta

Dalle stelle alle stalle, e viceversa. La Dakar, che si svolga in Africa, Sud America o Medio Oriente, ha sempre presentato questa caratteristica: imprevedibilità, unita a una buona dose di capovolgimenti di fronte. Lo sa bene Carlos Sainz, che dopo due tappe in cui ha visto praticamente azzerato il suo vantaggio nei confronti dei diretti rivali per la vittoria dell'edizione 2020 del rally raid, oggi ha messo in piedi un piccolo capolavoro.

Il madrileno del team MINI X-Raid è stato perfetto fino all'interruzione della Tappa 10, la prima parte della celebre Marathon, che portava i piloti da Haradh a Shubaytan con 534 chilometri cronometrati. L'ottima lettura sua e di Lucas Cruz di ogni situazione ha permesso loro di vincere la tappa in maniera perentoria, forse anche di più di quanto non dicano i 3 minuti di vantaggio nei confronti del secondo classificato. l'ottimo polacco Jakub Przygonski.

Nel momento in cui i suoi principali rivali, Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel, hanno iniziato a commettere errori sbagliando strada, non trovando la via ideale, Sainz e Cruz hanno interpretato in modo perfetto il percorso, attaccando dove dovevano, gestendo dove invece le certezze erano meno solide.

Il risultato finale li ha premiati, mentre ha gettato nello sconforto Al-Attiyah, che alla fine della tappa di ieri sembrava ormai diventato il grande favorito per la vittoria finale, con tutta l'inerzia a sua favore. Ma anche Peterhansel, autore della terza vittoria di speciale nella giornata di ieri e oggi appena in grado edi completare la prova in Top 10 a 11'48" dal compagno di squadra.

Ma il vero deluso è senza dubbio Al-Attiyah, fuori dai primi 10 - 17esimo - staccato di 17'46" da Sainz. Ora il qatariota della Toyota non dovrà più solo guardare chi è davanti a lui, ma anche alle spalle, perché con il risultato di oggi Peterhansel si è avvicinato in maniera esponenziale. il francese vede ora il secondo posto nella generale, con Al-Attiyah che ha un vantaggio di appena 16" su di lui.

Tornando alla classifica di tappa, Jakub Przygonski firma il suo miglior piazzamento in questa Dakar con un bel secondo posto al volante di una MINI gestita dal team privato Orlen. il polacco ha preceduto la prima Toyota Hilux ufficiale, quella del sudafricano Giniel De Villiers, il quale ha completato il podio davanti alla Peugeot 3008DKR dell'equipaggio francese di PH Sport formato da Pierre Lachaume e Jean Michel Polato.

Yazeed Al Rajhi non è andato oltre la quinta posizione con la Hilux del team Overdrive, precedendo quella ufficiale di Bernhard Ten Brinke e quella del compagno di squadra Erik Van Loon. Orlando Terranova ha invece completato la giornata in ottava piazza.

Merita un capitolo a parte Fernando Alonso. Ieri l'asturiano invocava le dune, soprattutto dopo aver capito come affrontarle nel corso dei giorni passati, sperando in un rimescolamento delle carte in tavola che potesse in qualche modo essergli favorevole. Invece Fernando si è trovato in mano un coltello, ma dalla parte della lama. E questa si è rivelata piuttosto affilata.

Dopo pochi chilometri dal via, l'asturiano ha affrontato la salita di una duna con troppa irruenza, finendo per perdere il contatto con il suolo una volta superata la vetta. Questo ha fatto intraversare la sua Hilux ufficiale numero 310 e l'ha portata a essere protagonista di diversi capottamenti.

Una volta arrivata a valle, Fernando e Coma hanno impiegato diversi secondi per riaccenderla e proseguire la corsa, ma si sono poi dovuti fermare nuovamente per sistemare alcuni danni, perdendo così più di un'ora e ripartendo senza il parabrezza. Una disavventura che lo ha portato a chiudere la Tappa 10 in 55esima posizione, staccato di oltre un'ora da Sainz.

Dakar - Classifica generale dopo la Tappa 10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Sainz/Cruz MINI 37h15'37” 2 Al-Attiyah/Baumel Toyota +18'10" +3'00" 3 Peterhansel/Fiuza MINI +18'26" 4 Al Rajhi/Zhiltsov Toyota +40'46" +2'00" 5 Terranova/Graue MINI +57'39" 6 De Villiers/Haro Bravo Toyota +1h02'23" 7 Ten Brinke/Colsoul Toyota +1h15"39 8 Serradori/Lurquin Century +1h37'21" +2'00" 9 Seaidan/Alexy MINI +2h49'28" 10 Lachaume/Polato Peugeot +3h28'16" +20'00"

