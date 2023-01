Dakar | Audi: Sainz costretto al ritiro dopo l'incidente di ieri

Carica lettore audio

Audi perde un'altra vettura alla Dakar 2023. E' quella di Carlos Sainz e Lucas Cruz, costretti al ritiro a causa dei danni irreparabili alla loro RS Q e-tron E2 sorti dopo l'incidente nella Tappa 9.

Nella tappa di ieri l'equipaggio madrileno è stato autore di un incidente dopo appena 5 chilometri dal via della prova. Sainz ha affrontato una duna ad alta velocità e la sua Audi, una volta giunta all'apice, ha perso il contatto tra ruote e fondo sabbioso, iniziando a volare al di là della montagna di sabbia.

La vettura, scesa di muso, ha impattato al suolo proprio con la parte anteriore e s'è capottata. Sainz e Cruz sono usciti autonomamente dall'abitacolo e sono anche riusciti - grazie all'aiuto di alcune persone giunte nel punto dell'incidente - a rimettere il mezzo sulle 4 ruote.

Successivamente, lamentati dolori a una spalla, Sainz è stato elitrasportato in ospedale a Riyadh ma, a metà del viaggio, Carlos ha voluto tornare indietro, dalla sua vettura, per cercare di ripararla e concludere la tappa.

Tornato al punto dell'incidente, Sainz ha aspettato l'assistenza e ha cercato di riparare la sua Audi. Poi, una volta fatti alcuni lavori, ha preso la strada asfaltata per raggiungere il bivacco di Haradh per completare le riparazioni alla sua vettura.

Incidente di Carlos Sainz e Lucas Crus, tappa 9 della Dakar 2023

Arrivato al bivacco i meccanici dell'Audi hanno dovuto prendere atto dei troppi danni alla RS Q e-tron E2 numero 207. Questo, per Sainz e Cruz, ha significato il ritiro dalla Dakar 2023. Un'edizione della Dakar complessa sin dall'inizio nonostante un avvio promettente.

"Mi fa male il corpo dopo un atterraggio del genere. Poi ho avuto anche altri impatti ed è normale avere male quando si prendono colpi del genere. Questo è stato un impatto da 28G, un colpo pesante. All'inizio avevo un bel po' di dolore, ma poi è andato via poco a poco e ora sto meglio", ha dichiarato Sainz.

"E' una delusione per me, Lucas (Cruz, il navigatore), per tutto il team Audi. Non vedevamo l'ora di correre. Mi ricorda un po' gli inizi con Audi, che erano stati difficili, poi tutto è andato alla grande. Spero di avere ancora l'opportunità di lottare per la vittoria. Questa è una macchina complicata, una grande sfida".

"Tornare alla vettura, poi, non è stata un'impresa. Il medico è stato molto affettuoso, diceva che saremmo dovuti andare in ospedale e alla fine lo abbiamo ascoltato. Solo che poi ho fatto girare l'elicottero perché volevo portare la vettura alla fine. Se sei un pilota, è normale voler portare il mezzo alla fine ed è quello che abbiamo fatto. Purtroppo la vettura non è stata riparabile per continuare la gara".

"In questo rally ci sono un'infinità di dune. Ne abbiamo passate 70.000 durante la gara e oggi ho valutato male la velocità. Pensavo non ci fosse un buco dietro quella duna. Due metri a sinistra, infatti, non c'era. Ma noi eravamo 2 metri a destra. E lì è stata colpa mia e di nessun altro".

"Ora tornerò a casa, dovrò recuperare in un paio di settimane. 2 settimane sono necessarie per recuperare dalla Dakar, soprattutto se è così movimentata. Penserò al futuro, dovrò capire i piani di Audi, quali sono i progetti per il futuro. Ci sarà tempo di decidere", ha concluso Sainz.