Dakar | Audi RS Q e-tron E2: come funzionano i 3 motori elettrici

Carica lettore audio

Audi si presenterà alla Dakar 2023 con lo stesso concept di vettura con cui era tornato a lottare per vincere il rally raid più celebre al mondo nel 2022: ossia con un veicolo a propulsione completamente elettrica.

La RS Q e-tron E2 è la naturale evoluzione del modello che ha corso nell'edizione passata, a partire dal concept tecnico che prevede l'utilizzo di tre motori elettrici alloggiati in punti strategici sulla vettura che generano l'energia necessaria per correre il rally più duro.

3 i powertrain elettrici: due sono MGU (Motor Generator Unit) che sono stati posti uno sull'assale anteriore, uno su quello posteriore, con il compito di occuparsi della trazione del veicolo. Poi ecco la terza unità, che invece ha compiti differenti.

Il terzo powertrain della RS Q e-tron E2 di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel dovrà invece agire da generatore per contribuire alla ricarica della batteria ad alto voltaggio. Questo è un ruolo fondamentale, perché durante la tappa, in pieno deserto, non è possibile avere risorse d'energia e ricaricare le batterie.

Per questo motivo Audi ha optato per una soluzione interna alla vettura: l'accumulatore viene rifornito di energia durante la marcia grazie all'azione di un range extender. Funzione, quest'ultima, affidata al motore 4 cilindri TFSI - un turbo a iniezione diretta a benzina - che deriva direttamente dal motore utilizzato da Audi nel DTM, il Campionato Tedesco Turismo.

La FIA impone sanzioni sportive qualora il surplus d'energia erogata raggiunga i 2 Kilojoule. Eppure Audi ha preferito lavorare in maniera certosina realizzando un'elettronica così raffinata da gestire spradici eccessi di potenza.

"Avremmo potuto cautelarci - ha affermato Florian Semlinger, ingegnere di Sviluppo Software di Audi Sport - e limitare lievemente le performance, ma abbiamo preferito affinare in modo certosino la gestione dell'energia".

Ora la vettura potrà contare su due limitatori di potenza, uno per ciascun motore elettrico posto sugli assali della vettura. La soglia verrà determinata dal nuovo software in pochi millisecondi seguendo una strategia reattiva e predittiva.

La versione precedente della RS Q e-tron aveva mostrato di soffrire solo in condizioni estreme per ciò che riguarda i powertrain: erano stato riscontrati eccessi di potenza quando le ruote perdevano aderenza a causa di salti o cambi di grip nel passaggio tra un fondo e un altro. Ora, grazie a questi accorgimenti, Audi garantisce la risoluzione di questi problemi e di essere pronta per dare l'assalto a un risultato importante alla Dakar 2023.