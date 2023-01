Dakar | Audi: ecco come sono usciti Peterhansel e Sainz

Carica lettore audio

Stephane Peterhansel incontrerà la stampa soltanto alle 18:00 al bivacco di Riyadh ma intanto appare sempre più chiara la dinamica dell’incidente di ieri avvenuto al km 212 della tappa 6 della Dakar 2023.

Al chilometro 212 della sesta Tappa della Dakar, quella che ha portato la carovana da Ha'il a Riyadh, le due Audi di Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz arrivavano da un veloce curvone a sinistra, ma rispetto agli altri concorrenti Mr Dakar e Carlos Sainz si sono tenuti troppo all’esterno ed hanno affrontato una ripida discesa che in quel punto si è rivelata estremamente pericolosa.

Nella caduta, l’Audi RS Q E-tron di Peterhansal è atterrata sul fondo con un contraccolpo importante tanto che Stephane per un momento ha perso conoscenza, mentre il suo navigatore Edouard Boulanger è stato elitrasportato all’ospedale per dolori alla schiena. Cosciente e capace di muoversi, Boulanger è volato questa mattina a Monaco per ulteriori accertamenti medici.

#204 Team Audi Sport Audi: Stephane Peterhansel Photo by: A.S.O.

Nello stesso identico punto la vettura di Sainz è volata ed ha sbattuto l’avantreno a terra, come risultano dai danni nella parte frontale e sinistra con una ruota strappata e lanciata lontano dall’abitacolo.

Lo spagnolo ha atteso l’assistenza per riparare la macchina ed è arrivato ieri sera al bivacco di Riyadh alle 23:00 per poi riprendere il via questa mattina 41°.

Una tappa tutta in salita per lo spagnolo che si è fermato per molto tempo a soccorrere il compagno di squadra Ekstroem, oggi primo quando ha battuto al km 107. Questo terzo colpo di scena ha messo definitivamente la parola fine ai sogni di vittoria dell’armata tedesca.