Dakar | Audi: 11 cavalli in più da domani grazie al BoP

Alla Dakar scatta il balance of performance: dalla tappa di domani, la quinta di questa 45esima edizione del rally raid, le vetture della classe T1.U potranno disporre di una maggiorazione della potenza di 8 kW pari a circa 11 cavalli.

La decisione è stata presa dalla commissione W2RC che ha potuto studiare le telemetrie delle vetture prima di apportare modifiche delle quali beneficeranno i prototipi 4x4 che utilizzano energie rinnovabili. Il provvedimento va a vantaggio dell’Audi che dal 5 gennaio potrà sfruttare 11 cavalli in più di potenza massima.

La direzione gara ha emesso un comunicato che cambia le carte in tavola: "Dopo aver analizzato i dati dei veicoli delle categorie T1.U e T1+ nelle prime tre tappe del Rally Dakar 2023, il Comitato W2RC ha deciso, ai sensi dell'articolo V1 13.3 del regolamento, di aumentare la potenza massima delle vetture T1.U."

L'incremento autorizzato sarà di 8 kW, ovvero circa 11 CV di potenza. Immediate sono arrivate le reazioni: Nasser Al Attiyah, pilota della Toyota che conduce la classifica auto, non ha perso tempo per accusare l'organizzazione di favorire l’Audi sui suoi social network…

"Che sorpresa! Hanno regalato 11 CV in più al nostro avversario più diretto. Grazie per aver deciso la gara in anticipo”.

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr Photo by: A.S.O.

Ovviamente Carlos Sainz è soddisfatto del provvedimento…

"Possono misurare i dati e vedere. C’era chi pensava che l’Audi fosse più competitiva di quanto ha mostrato in realtà. Ben arrivati! Hanno tutti i dati per verificare come cambia il comportamento di una vettura dall’altra e se ci danno 8 kW in più, allora avranno visto che ci manca qualcosa".

Il campione di Madrid prima del via della Dakar si era lamentato per la differenza di peso visto che ci sono 100 kg a vantaggio della Toyota (2.100 kg dell’Audi, contro i 2.000 della vettura giapponese).

"Ho sempre detto che non voglio avere più potenza, preferirei avere macchine con uguale peso e potenza”.

Sainz ha concluso dicendo: "8 kW sono ben accetti, ma si tratta di poca cosa. Vedremo cosa ci daranno da domani…”.