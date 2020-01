Dakar, Alonso: "Oggi sembrava Le Mans. Ho fatto 60 sorpassi!"

Fernando Alonso e Marc Coma sono partiti in 113esima posizione nella penultima tappa della Dakar 2020, addirittura dietro a 32 SSV e a 25 camion. Nonostante il grande traffico e un fondo non certo in condizioni ideali, l'equipaggio del team Toyota Gazoo Racing ha comunque completato la tappa in ottava posizione a 16'25" da Stéphane Peterhansel.

Il due volte iridato di F1 si trova a 58 minuti dalla Top 10 della classifica generale, anche a causa dell'incidente che ha avuto ieri nell'atterraggio da una duna (ha capottato più volte danneggiando la sua Hilux) che gli ha fatto perdere oltre un'ora.

"La verità è che la prima parte della marathon è stata fermata in anticipo e per noi questo ha significato una pessima posizione di partenza nella tappa di oggi", ha dichiarato Fernando. "Siamo usciti 113esimi dopo il passaggio dei camion, sapevamo che sarebbe stata una tappa difficile, ma penso che alla fine sia andato tutto bene. Abbiamo chiuso in Top 10 e per domani avremo una buona posizione di partenza".

"Sono contento perché oggi siamo stati nuovamente competitivi, siamo riusciti a chiudere in Top 10 e le sensazioni sono state ottime. Vogliamo finire bene la gara e goderci l'ultimo giorno. Oggi abbiamo corso in modalità Le Mans... Quando ti trovi attorniato da così tante macchine in pista. Oggi abbiamo fatto circa 60 sorpassi. E' stato un sorpasso non-stop, ma alla fine sulle dune abbiamo trovato una visibilità migliore perché non c'era polvere. E' stata una bella esperienza".

"2 giorni fa abbiamo aperto la prova per gli ultimi 300 chilometri. Oggi invece siamo tornati quasi con i camion di assistenza alla partenza. Ed è stato un buon apprendistato. Un buon contrasto con tutto ciò che stiamo vivendo".

Alonso ritiene che oggi non sia stata la sua tappa migliore, nonostante abbia firmato un gran numero di sorpassi in speciale. "Penso che la migliore sia stata quella in cui abbiamo chiuso in seconda posizione. Oggi è stata una bella esperienza. E' stato un po' selvaggio fare tutti quei sorpassi. C'erano persone bloccate nelle dune, altri che provavano a valutare dove fosse più opportuno passare. Poi i camion lasciano una scia impressionante. Abbiamo vissuto altre esperienze straordinarie".

Nel corso della notte passata, Alonso ha dormito con gli altri piloti con materassi stesi sul pavimento a causa della tappa Marathon. Lui ha definito l'esperienza "arricchente".

"Per me era impensabile fare una cosa del genere. Sicuramente è tutto al limite e selvaggio, quello che ho vissuto qui. Ieri eravamo in un posto remoto, dormivamo in quel modo, senz assistenza, e oggi siamo comunque riusciti a tornare al bivacco. Sono state 48 ore arricchenti e soprattutto molto divertenti".

Infine Fernando ha voluto sottolineare come voglia togliere clamore alla sua gara: "Tutto ciò che facciamo viene esagerato, estremizzato. Quando facciamo secondi di tappa è esagerato, perché sembra di aver fatto un record del mondo. Quando ci capottiamo, anche. So che è esagerato perché quando siamo rientrati ho trovato circa 60 messaggi di persone che mi chiedevano come stessi. Si parla molto più del mio capottamento che del secondo posto. E' una cosa a cui non voglio dare molta importanza".

