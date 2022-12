Dakar | Al-Rajhi: Orr è ancora KO. von Zitzewitz nuovo copilota

Carica lettore audio

Nel motorsport cambiare navigatore alla vigilia di uno degli eventi più importanti della stagione è sempre uno svantaggio non da poco, ma per Yazeed Al-Rajhi, classificatosi terzo assoluto alla Dakar 2022, sarà una scelta obbligata.

Il pilota saudita correrà la Dakar 2023 con un copilota diverso da Michael Orr. Il sostituto di quest'ultimo è Dirk von Zitzewitz.

Orr non potrà essere accato ad Al-Rajhi a causa delle fratture che si è procurato dopo un violento incidente occorso alla Baja Poland. Il navigatore era riuscito a uscire dalla Toyota Hilux condivisa con Al-Rajhi che aveva preso fuoco.

Orr è ancora in convalescenza, per questo non riuscirà a essere accanto al saudita. Dirk von Zitzewitz è un copilota esperto, che ha già fatto diverse volte la Dakar anche in Arabia Saudita.

A dare l'annuncio del cambio di copilota è stato lo stesso Yazeed Al-Rajhi tramite un breve comunicato apparso sul proprio profilo Twitter che recità così.

"Siamo felici di annunciare che Dirk von Zitzewitz sarà il navigatore di Yazeed Al-Rajhi alla Dakar 2023, in seguito all'incidente occorso a Michael Orr alla Baja Poland. Michael è ancora in convalescenza e sta ancora recuperando dalle fratture riportate quando è uscito dalla Hilux in fiamme".

Yazeed Al-Rajhi e Dirk von Zitzewitz correranno alla Dakar 2023 al volante di una Toyota Hilux T1+ gestito dal team Overdrive. La vettura sarà riconoscibile per il numero 202 che sfoggerà sulla carrozzeria. Nel 2021 Al-Rajhi ha completato la Dakar al 16esimo posto, togliendosi la soddisfazione di vincere 2 tappe. Quest'anno, invece, è addirittura riuscito a salire sul podio grazie al terzo posto finale.