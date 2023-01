Dakar | Al-Attiyah: "Sono il migliore. Voglio il record di Peterhansel"

Carica lettore audio

Nasser Al-Attiyah è a poco più di 100 chilometri dal vincere la seconda Dakar consecutiva, la quinta della sua grande carriera nei rally raid. Il pilota del team Toyota Gazoo Racing south Africa ha lavorato giorno dopo giorno per ottenere il miglior risultato possibile senza però prendersi rischi eccessivi.

Quelli sono stati presi dai suoi rivali, che giorno dopo giorno o hanno perso minuti e ora importanti, o sono finiti per doversi ritirare a causa di guasti e incidenti, lasciando via libera al qatariota che domani potrà gestire oltre un'ora e 20 di vantaggio sul primo dei rivali: Sébastien Loeb.

Al termine della penultima tappa, Nasser Al-Attiyah ha parlato ai microfoni di Motorsport.com con lo sguardo già rivolto a domani: "Se vinci l'anno scorso e vinci quest'anno, ovviamente sono il miglior pilota [ride]. Non voglio dirlo, ma, per quanto mi riguarda, penso che l'anno prossimo potremo essere più forti, sembra che i nostri rivali siano un po' più vecchi e questo è il gioco, ricordate quando Michael Schumacher vinse sette volte...".

Toyota Gazoo Racing #200: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

"Lo stesso vale per Seb [Loeb], ha vinto nove volte [nel WRC], ma tutto finisce, le nuove generazioni controllano tutto e sembra che succederà anche nel Cross-Country, con l'età non è facile, vedremo cosa ci prepara la Dakar", ha commentato un Nasser Al Attiyah che ammette di essere "tranquillo" e senza "alcun problema".

"Voglio battere il record di Stéphane [Peterhansel] in auto, non so quante ne abbia, credo ne abbia otto, ma non è un problema, abbiamo solo bisogno di tempo, possiamo farcela", ha proseguito il qatariota prima di mettere sul tavolo il record di tappa speciale di Ari Vatanen. "Non è il momento ora, domani possiamo farlo [vincere il Rally Dakar], l'anno prossimo [lo batterò nelle tappe], domani sarà solo gestione".

È un giorno importante per tutti, ma abbiamo fatto un buon lavoro 150 [persone], non abbiamo commesso errori, stiamo lavorando molto bene. Ogni giorno facciamo il nostro lavoro e cerchiamo di gestirlo, anche oggi siamo arrivati secondi senza spingere davvero", ha detto il pilota della Toyota, che festeggerà tornando a casa in Qatar con la propria auto e, probabilmente, il trofeo del vincitore sul sedile del copilota.