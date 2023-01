Dakar | Al-Attiyah si scusa per il suo attacco alla FIA

Carica lettore audio

La polemica è scoppiata alla Dakar dopo che la FIA ha confermato un aumento di 8 kW di potenza, l'equivalente di 11 cavalli, al team Audi nel tentativo di eguagliare le prestazioni dei suoi rivali T1+. In un comunicato, la Federazione Internazionale ha confermato che questa modifica sarebbe stata attiva a partire dalla quinta tappa, a tutto vantaggio delle vetture tedesche.

Poco dopo, il campione in carica e leader della classifica generale, Nasser Al-Attiyah, ed il suo copilota, Mathieu Baumel, hanno pubblicato un post sui social media in cui entrambi scrivevano le stesse parole sull'aumento di potenza della RS Q e-tron E2, cosa che hanno poi ritrattato.

In primo luogo, hanno detto: "Che sorpresa, danno al tuo più grande rivale 11 CV in più di potenza! Grazie per aver già ucciso la gara".

Tuttavia, prima della settima prova speciale della 45° edizione del Rally Dakar, il qatariota della Toyota ha ritrattato e ha pubblicato un altro post sul suo account ufficiale di Instagram, nel quale si è detto pentito delle sue parole dopo che i commissari della FIA hanno indagato sul suo comportamento.

"Nella foga del momento, ho reagito alla decisione dell'EOT della FIA. Mi piace difendere il mio titolo in modo equo, e nel primo istante la decisione non mi è sembrata giusta. Ora capisco meglio la situazione e vorrei scusarmi per la mia precedente pubblicazione", ha dichiarato il quattro volte vincitore del Touareg Trophy.

Il qatariota ha un grande vantaggio nella classifica generale dopo diverse vittorie di tappa, mentre due dei suoi principali rivali, le Audi di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, hanno subito due gravi incidenti che li hanno estromessi dalla gara. Il copilota del francese è dovuto andare in ospedale e recarsi in Germania, mentre lo spagnolo non ha più alcuna possibilità di salire sul podio dopo aver perso otto ore ieri.

Nonostante ciò, ha voluto precisare che la sua Toyota non era veloce come la vettura tedesca, così come il Bahrain Raid Xtreme di un altro candidato, Sébastien Loeb, che ha poco da fare dopo diversi problemi di forature e un capottamento.

Se tutto va bene, Nasser Al-Attiyah vincerà la sua quinta Dakar il 15 gennaio 2023 nella città di Dammam, dopo aver percorso più di 8.500 chilometri nel deserto dell'Arabia Saudita, molto vicino a casa sua.