Dakar | Al-Attiyah risponde alla vittoria Audi: "Domani vinco io!"

La partenza della Dakar 2024 ha chiarito che Nasser Al-Attiyah non avrà un percorso facile come nella scorsa edizione. Il pilota Qatar ha visto il team Audi vincere la seconda tappa con Stephane Peterhansel, che in questo modo ha eguagliato il record di 50 vittorie di tappa di Ari Vatanen.

Quando Motorsport.com gli ha domandato dello storico record stabilito da "Monsieur Dakar", il qatariota ha risposto che non ci metterà molto a finire al primo posto, e anzi contrattaccherà con una vittoria: "Stephane ha fatto molto bene. Domani vincerò e poi lo eguaglierò. Quante ne ho? Ne ho 48, me ne mancano solo due, ma arriveranno, la strada è ancora lunga".

Il pilota della Prodrive è stato molto fiducioso nei suoi conti, nonostante le statistiche ufficiali della Dakar gliene attribuiscano 47. Ma poco importa ad un Nasser Al-Attiyah che cercherà di conquistare anche il suo sesto trofeo Toureg: "Vedremo, la strada è ancora lunga, ci proverò. Per oggi sono contento di come ho guidato e continuerò a migliorare giorno dopo giorno".

Per quanto riguarda la seconda tappa della gara più dura del mondo, Al-Attiyah ha indicato che è stata una buona giornata, anche se ha spiegato il contrattempo che lo ha attardato, che sembra essere il punto debole della sua auto: "È stata una buona giornata, ma abbiamo avuto un problema e ci siamo fermati per dieci minuti a causa del braccio dello sterzo posteriore, che si era già rotto ieri sulla macchina di Loeb. Ma, d'altra parte, avevamo un buon ritmo, quindi non sono preoccupato".

"Si è rotto solo il braccio dello sterzo, che è il punto debole di questa macchina: forse c'è una modifica, dobbiamo solo controllarla", ha continuato l'uomo della Prodrive, che confida nella sua struttura per risolvere il problema. "La modifica può cambiare tutto, il team può sistemare quell'area, perché ieri è successo con Seb e oggi è successo a me".