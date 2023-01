Dakar | Al-Attiyah in difficolta: "Ci siamo persi per 5 o 6 minuti"

Carica lettore audio

Il campione in carica della Dakar non è partito nel migliore dei modi in Arabia Saudita: Nasser Al-Attiyah ha avuto molti problemi di navigazione nella prima prova speciale, un anello di 368 chilometri. Il pilota della Toyota ha avuto diversi contrattempi, o meglio, si è perso, dato che la navigazione di Matthieu Baumel non è stata la migliore della sua carriera.

Come ha ammesso ai microfoni di Motorsport.com, il pilota dell'Hilux T1+ ha trascorso "cinque o sei minuti" nel tentativo di trovare la giusta rotta nella prima tappa attraverso il vero deserto, dove dune e canyon sono stati i principali protagonisti.

Il vincitore della passata edizione ha dichiarato: "La tappa è andata bene, ma è stata un po' difficile a causa della navigazione, ci siamo persi per cinque o sei minuti. Siamo riusciti a tornare nella direzione giusta, ma va bene così. Abbiamo concluso settimi, e sarà un bene per domani".

Come si è saputo poco dopo la fine della giornata, Stéphane Peterhansel ha subito due forature che lo hanno fatto finire ottavo, proprio dietro ad Al-Attiyah, e a questo proposito gli è stato chiesto di descrivere il livello di difficoltà che la giornata ha rappresentato sotto questo aspetto: "È difficile, è molto difficile per tutti, non è facile per le forature, ma è ancora presto per trarre conclusioni generali".

L'uomo che considerava il suo più grande rivale prima dell'inizio della gara, Sébastien Loeb, ha chiuso secondo, molto vicino a Carlos Sainz, e quando gli è stato chiesto un giudizio sull'avvio del francese, il pilota della Toyota ha risposto: "Non ha avuto problemi meccanici, la maggior parte delle persone ha avuto problemi all'inizio della tappa, ma Seb ha avuto una grande partenza".

Il qatariota ammette di non sapere cosa farà nella prossima tappa e preferisce aspettare, ma ha detto che "naturalmente" andrà all'attacco partendo dal settimo posto ottenuto nel primo giorno di gara vero e proprio: "Non lo so, aspettiamo e vediamo cosa ci riserverà la giornata di domani".

La giornata si è complicata quando alcuni piloti si sono persi e Lucas Cruz, il copilota di Carlos Sainz, ha commentato la situazione del suo collega della Toyota, Baumel. Lo spagnolo ha spiegato cosa è successo al duo rivale mentre festeggiava la sua vittoria: "Ho parlato solo con Matthieu (Baumel) e mi ha detto che in una zona sono andati troppo a sinistra, e quando si cambia valle è un casino tornare indietro. Gli altri non so cosa abbiano fatto".

"Non è stato facile perché quando si ha un percorso medio è molto facile cambiare valle. Si va avanti sullo stesso percorso, ma poi non si riesce a trovare la nota successiva, è un po' una lotteria", ha concluso lo spagnolo.

