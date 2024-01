Dakar | Accorciata la tappa di 48 Ore per problemi legati al carburante

La tappa di 48 ore della Dakar 2024 era una delle cose più innovative della 46° edizione della gara più dura del mondo, quindi tutti tenevano d'occhio quello che sarebbe potuto accadere. Tuttavia, prima di partire per il percorso cronometrato di 626 chilometri per le moto e 579 chilometri per le auto, c'è stata una riunione tra le squadre, preoccupate per le aree di rifornimento.

Durante la notte, al bivacco Shubaytah, sperduto nel mezzo dell'Empty Quarter, vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti, le squadre hanno tenuto una riunione per capire cosa fare dei punti di rifornimento, che rischiavano di mettere in difficoltà tutti ad eccezione delle Audi.

Alla fine quindi è stato concordato di modificare il percorso della speciale, che è stato ridotto a 547 chilometri cronometrati per le auto, con una modifica della zona di rifornimento, e l'imposizione di un "tratto a velocità moderata" per 36 chilometri, dal km 54 al km 90.

Gli organizzatori hanno quindi deciso di accorciare e modificare il percorso della prova speciale, che sarà suddivisa in due giorni e rimanderà i concorrenti al bivacco dopo aver trascorso la notte con solo una tenda, un sacco a pelo ed una razione militare di cibo.

"Il percorso della prova speciale della sesta tappa, prevista per auto e camion su una distanza totale di 579 chilometri, con un punto di rifornimento a 420 km della gara, corrispondente al consumo di carburante osservato lo scorso anno e nel 2022 all'Empty Quarter, ha dovuto essere riadattato a causa degli ultimi elementi osservati nella tappa di ieri", si legge. "Tutti i piloti hanno segnalato un consumo di carburante eccezionalmente elevato a causa della sabbia molto sciolta, il che ha indotto gli organizzatori a ridurre la distanza a 547 chilometri e a imporre un tratto a velocità moderata tra il km 54 e il km 90".