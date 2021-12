Dakar 2022 | Zacchetti ci riprova con la KTM di Movisport

Il carattere sempre più internazionale di Movisport in questi giorni - e per buona parte del mese di gennaio prossimo – viene ribadita con la partecipazione alla Dakar, la maratona di auto moto e camion più famosa al mondo, che giunge alla sua 44a edizione, dall'1 al 14 gennaio con partenza ed arrivo a Jeddah, in Arabia Saudita.

Movisport sarà ancora al fianco del 52enne Cesare Zacchetti, conosciutissimo pilota piemontese di off-road, non nuovo ad impegni di forte impatto avventuroso e di respiro internazionale, uno tra i piloti “privati”, più in vista in Italia, il quale sarà alla sua quarta “Dakar”.

Lo scorso anno la gara fu un successo, per Zacchetti e Movisport, avendo conquistato la 38a posizione assoluta, primo degli italiani in moto e settimo della speciale classifica della categoria denominata “MalleMoto”, riservata ai piloti che hanno corso tutta la gara senza assistenza. Un’esperienza unica, ricca di momenti difficili, dovendo correre in completa autonomia, ma anche estremamente esaltante sotto l’aspetto umano oltre che tecnico.

#111 KTM: Cesare Zacchetti Photo by: A.S.O.

Sarà un inizio anno molto speciale, quello di Zacchetti, dal primo giorno del 2022, insieme alla sua fida KTM avrà davanti a sé 8.000 km di percorso, di cui 4.300 km di prove speciali suddivisi in 13 tappe, attraversando il territorio selvaggio dell’Arabia Saudita. Deserto, sabbia, roccia e percorsi ricchi di insidie sono le caratteristiche della Dakar che ha sempre rappresentato per i piloti un sogno da coronare.

“Ci si riprova! – dice Zacchetti, che ancora oggi, a 52 anni, è mosso da un grande spirito d’avventura – la scorsa edizione andò bene, arrivai primo degli italiani in gara con le due ruote. Vediamo di bissare, non sarà facile, anche quest’anno ci aspetta un percorso tanto esaltante ed affascinante quanto impegnativo. Come sempre darò il massimo!”