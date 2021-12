Dakar 2022 | Van Loon positivo, lo sostituisce Ten Brinke

Erik Van Loon è risultato positivo prima di partire alla volta dell'Arabia Saudita e quindi non ha potuto viaggiare alla volta di Jeddah, dove sabato scatterà la Dakar 2022. Un vero peccato, visto che la sua preparazione era stata eccellente, perché aveva avuto modo di anticipare il nuovo regolamento T1+. Van Loon aveva guidato in diverse gare la nuova Toyota Hilux, quindi aveva un potenziale vantaggio sulla concorrenza.

Il team e la macchina di van Loon erano già in attesa in Arabia Saudita, dove nei giorni scorsi è arrivato anche Bernhard Ten Brinke. L'ex pilota del Toyota Gazoo Racing era stato scelto come riserva in caso di positività di uno dei membri del team ufficiale.

Quando Giniel de Villiers è rimasto bloccato da un test positivo, Ten Brinke è quindi volato in Arabia insieme a Kris Meeke, che era la sua alternativa per la Toyota. Tuttavia, il veterano sudafricano si è negativizzato ed è partito alla volta di Jeddah, quindi dovrebbe essere regolarmente in gara.

Ten Brinke quindi è libero di gareggiare al posto di van Loon e Motorsport.com ha appreso che l'accordo con la sua nuova squadra è stato raggiunto piuttosto rapidamente. Ten Brinke salirà quindi sulla nuova Hilux con alle note Sebastien Delaunay, navigatore di fiducia di van Loon.

"Grazie alla positività di Erik mi è stata data la possibilità di partecipare alla Dakar 2022", ha scritto Ten Brinke in una breve dichiarazione sui suoi social media. "Pur avendo una preparazione minima, darò tutto per avere una Dakar di successo insieme al navigatore Sebastien Delaunay. Auguro a Erik van Loon tutto il meglio e lo ringrazio per questa opportunità.

Ten Brinke dovrebbe prendere il via con la stessa livrea di van Loon, anche se potrebbe esserci qualche variazione a livello di sponsor stando a quanto ha appreso Motorsport.com.

#313 Erik van Loon, Sebastien Delaunay, Overdrive Racing Foto: Van Loon Racing