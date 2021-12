Dakar 2022 | Ekstrom: "Ogni giorno imparo da Peterhansel e Sainz"

Anche se la sua carriera alla Dakar è solo all'inizio, Mattias Ekström ha tanto successo quanto talento: è stato due volte campione del DTM e poi è diventato una stella del Rallycross, sempre per i colori dell'Audi.

Ma la sua carriera ora ha preso una svolta verso una delle discipline più dure del motorsport, nella quale quest'anno sarà al volante della nuova RS Q e-tron, facendo squadra con Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. Due piloti che messi insieme hanno ottenuto 17 vittorie alla Dakar.

Sei un pilota polivalente: hai corso nel DTM e nel Rallycross, ma come ti sei adattato alla Dakar?

"Penso che la Dakar sia sicuramente un qualcosa di diverso. Cerco di imparare da ogni chilometro che faccio. Ma è una grande sfida cercare di imparare un'altra nuova categoria del motorsport".

Come ti senti sulla RS Q e-tron?

"La macchina è molto buona in alcune aree, ma il momento chiave sarà quando inizierà la gara. Sappiamo di avere un po' di peso extra, che sicuramente non è mai utile nel motorsport. Ma anche io sono un esordiente. Devo prendere le prestazioni per quello che saranno ed apprendere per il futuro".

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist Photo by: Red Bull Content Pool

A proposito, quali sono i tuoi obiettivi per questa Dakar?

"Raggiungere il traguardo e fare tutti i chilometri che sarà possibile fare".

Hai due compagni di squadra che hanno già vinto la Dakar: cosa hai imparato da loro?

"Imparo da loro ogni giorno. Stephane è il pilota più vincente di sempre alla Dakar, e anche Carlos l'ha già vinta. Cerco di imparare da loro ogni giorno".

Ma anche tu sei veloce. Penso che sarai in grado di battere Stephane e Carlos prima o poi?

"Non è ancora nei miei piani! Sono qui per imparare tutto da loro. Forse in futuro, quando avrò più esperienza, ma quest'anno il mio obiettivo è guidare in modo intelligente e fare chilometri. Stare davanti a loro non cambia il mio approccio alla gara".