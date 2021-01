Dakar, Camion, Tappa 3: Viazovich ha fatto il Maz

È stato un testa a testa entusiasmante che è durato l’intera speciale di 403 km, che ha portato i camion nuovamente a Wadi Ad-Dawasir dopo una tappa a petalo molto impegnativa: Siarhei Viazovich si è aggiudicato la terza speciale con il MAZ 6440RR del team Sportauto alla conclusione di una sfida appassionante che si è decisa sul filo dei secondi.

Il bielorusso ha preso il comando proprio nelle ultime battute, collezionando il secondo successo in questa Dakar dopo la brillante vittoria nel prologo. Siarhei, che è anche il capo spedizione MAZ, aveva mandato all’attacco il compagno di squadra Vishneuski per contrastare il passo al leader della corsa, Dmitry Sotnikov che sembrava destinato alla terza affermazione di fila.

Quando il giovane Aliaksei Vishneuski ha avuto un’esitazione di navigazione al km 137 è entrato in azione il suo “capitano” che ha iniziato una bellissima battaglia con il Kamaz di testa che ha portato a frequenti scavalcamenti di posizione, come se stessero correndo in una gara sprint.

Sembra evidente che in velocità pura l’ultima evoluzione del MAZ 6440RR sembri leggermente più performante, ma attenzione a sottostimare il valore dell’armata russa che dispone di un’organizzazione perfetta e che , grazie alla sapiente regia dello zar Nikolaev, controlla l’andamento della corsa del Rally raid.

Sotnikov ha concluso secondo ad appena 18 secondi dando l’impressione di non voler cercare il limite del mezzo, preferendo mantenere saldamente il comando delle operazioni: Dmitry mantiene un margine di 16’56 su Viazovich che è l’unica vera spina nel fianco, ma può contare sull’aiuto di Anto Shibalov che è terzo con un altro Kamaz 43509 ad appena un minuto dal MAZ.

Un foratura è costata cara ad Airat Mardeev, protagonista ieri di una bella speciale che lo aveva portato a essere sesto assoluto: gli 11 minuti persi oggi non gli hanno fatto perdere posizioni nella classifica generale, ma si allontana inesorabilmente dal gruppo di testa, avendo ormai Ignacio Casale che gli alita sul collo con il Tatra, mentre il compagno di colori, il ceco Soltys è nono dietro al Renault Truck C460 di Van den Brink.

Attenzione a Martin Macik con l’Iveco Powerstar della Big Shock Racing che è quarto di giornata ad appena 1’42” dal vertice: il ceco sta facendo una gara molto tattica e rimane per ora al “coperto”, ma è sempre quarto anche nella graduatoria assoluta a solo 26 minuti dal comando. Martin non si è lasciato prendere dalla foga: per ora si è tenuto fuori dai testa a testa, aspettando il momento migliore per piazzare un attacco e cercare di sorprendere i due “grandi”.

Bene anche Ales Loprais con il Praga V4S DKR sesto a dieci minuti da Macik.

La classifica generale

3. Tappa (Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir)

speciale: 403 km; trasferimento: 226 km; totale: 629 km