Dakar, Camion, Tappa 10: Macik replica con l'Iveco

Martin Macik ci sta prendendo gusto: il ceco si è assicurato la seconda speciale di fila con l’Iveco Powerstar del team Big Shock Racing. Il 31enne di Praga ha vinto la tappa Neom-Al-Ula di 324 km ripetendo la brillante affermazione di ieri.

Martin ha dominato la speciale 10 dall’inizio alla fine, tenendosi lontano dalla polvere all’inizio e trovandosi a suo agio su un percorso che alternava piste veloci con tratti stretti e ghiaiosi, all'interno di grandi vallate e canyon che hanno portato la carovana dei superstiti dal Mar Rosso nuovamente alle montagne.

Macik ha saputo approfittare del fatto che l’armata Kamaz si è messa a giocare in difesa per consolidare il primato di Dmitry Sotnikov che ha chiuso al secondo posto staccato di appena 1’40 dal giallo camion Iveco di testa. Il leader della classifica camion è stato scortato dal fido Ayrat Mardeev che ha dovuto tenere a bada un attivo Aliaksei Vishneuski con il MAZ 6440RR a soli 27 secondi dal mezzo russo.

Il pilota bielorusso è rimasto schiacciato nella morsa dei MAZ: due davanti, come abbiamo detto, ma anche due subito dietro con Andrey Karginov e Anton Shibalov uno in fila all’altro, distanziati di appena due secondi.

La classifica dei bisonti della strada non ha subito rivoluzioni se non per lo scambio di posizioni al margine della Top-10 con Ignacio Casale che è tornato a essere nono perché il compagno di squadra Martin Soltys con l’altro Tatra del team Buggyra ha pagato più di un’ora.

Nella generale, quindi, resta inossidabile la tripletta Kamaz con Ayrat Mardeev che ha guadagnato tre minuti su Ales Loprais, quarto con il Praga.

Macik ha ridotto a 12 minuti il distacco dal connazionale Loprais: il ceco sente odore di quarto posto e certamente domani andrà ancora all’attacco nella speranza di agguantare un piazzamento finale che sia pari a quello conquistato dal padre nel 2004.

Non gioca a favore di Martin la decisione della direzione di gara di tagliare gli ultimi 47 km di domani. La speciale numero 11 è stata accorciata a 466 km per il maltempo che sta imperversando verso Yanbu: decisione giusta per la sicurezza dei concorrenti.

La classifica generale

10. Tappa (Neom-Al-Ula)

speciale: 342 km; trasferimento: 241 km; totale: 583 km